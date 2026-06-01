Pastef ne participera pas au prochain gouvernement

Dans un communiqué rendu public ce lundi 1er juin 2026, le Comité exécutif (COMEX) de PASTEF-Les Patriotes a officialisé sa décision de ne pas participer à la formation du prochain gouvernement.

Selon le texte, cette décision fait suite à une série d’échanges entre le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Si certaines convergences ont été relevées, des divergences majeures persistent, notamment sur « la place et le rôle de la majorité dans le dispositif exécutif, dont la structure reste inconnue ».

Après une réunion de restitution aux instances du Parti, de nouvelles propositions ont été soumises au Chef de l’État. Celles-ci n’ayant pas reçu de réponse favorable, le COMEX a tranché : aucun représentant de PASTEF ne figurera dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Le communiqué conclut en souhaitant « plein succès à la nouvelle équipe », tout en annonçant que des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement.