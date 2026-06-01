DSC : Aïssatou Diop Fall libre après son audition

La journaliste Aïssatou Diop Fall est sortie libre des locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) à l’issue de son audition. La patronne de la chaîne TV Public Sn a été interrogée sur ses propos jugés graves à l’endroit du président de la République et du président de l’Assemblée nationale.

Sa convocation est consécutive à une autosaisine du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Selon Seneweb, Aïssatou Diop Fall a reconnu ses erreurs avant de présenter ses excuses.