Gouvernement : Cheikh Diba nommé ministère de l’Économie, des Finances et du Plan

La nouvelle équipe gouvernementale marque un tournant avec la nomination de Cheikh Diba à la tête d’un portefeuille élargi. Ancien ministre des Finances et du Budget, il voit désormais ses compétences considérablement renforcées en devenant ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.

Ce ministère regroupe des secteurs clés de la politique économique nationale, conférant à Cheikh Diba une responsabilité majeure dans la gestion des finances publiques, la planification du développement et la conduite des réformes économiques.

Cette évolution illustre la volonté des autorités de centraliser les leviers économiques pour mieux coordonner les politiques budgétaires et de croissance, dans un contexte où le Sénégal fait face à des défis financiers et sociaux importants.