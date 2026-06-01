Gouvernement : Mouhamadou Makhtar Cissé nommé ministre de l’Intérieur

Un changement notable est intervenu au sein du nouveau gouvernement avec la désignation de Mouhamadou Makhtar Cissé au poste de ministre de l’Intérieur. Il succède ainsi à Bamba Cissé et prend la tête d’un département clé, chargé de la sécurité publique, de la gestion administrative et du maintien de l’ordre.

Cette nomination, annoncée dans le cadre de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, confie à Mouhamadou Makhtar Cissé la responsabilité de piloter l’appareil sécuritaire national dans un contexte marqué par de nombreux défis. Son arrivée à ce poste stratégique traduit la volonté des autorités de renforcer la stabilité et la gouvernance interne du pays.