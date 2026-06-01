Mankeur Ndiaye félicite le nouveau gouvernement

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a adressé ses félicitations au Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo, à l’occasion de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Dans un message publié sur le réseau social X, il a également salué la reconduction de Cheikh Niang au ministère des Affaires étrangères, ainsi que la nomination de Mouhamadou Makhtar Cissé à la tête du ministère de l’Intérieur.

« Mes félicitations réitérées au Premier ministre Al Amine LO. Chaleureuses félicitations à mon cher frère le ministre Cheikh Niang pour sa reconduction aux Affaires étrangères et à mon cher frère Mouhamadou Makhtar Cissé pour sa nomination au ministère de l’Intérieur », a-t-il écrit sur le réseau social.