Le nouveau gouvernement de Diomaye-Sonko

La liste des membres du nouveau gouvernement

Le Premier ministre Mouhamadou Al Amine Lo a dévoilé, lundi soir, la composition du nouveau gouvernement. Par décret présidentiel, 30 ministres ont été nommés, auxquels s’ajoutent quatre ministres délégués. Cette équipe, marquée par un équilibre entre figures expérimentées et nouvelles personnalités, aura pour mission de répondre aux défis économiques, sociaux et institutionnels du pays. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye présidera le premier Conseil des ministres de ce gouvernement le vendredi 5 juin 2026.

Voici la composition du nouveau gouvernement :

1- Yankhoba Diémé – ministre des Forces armées

2 – Cheikh Diba – ministre de l’Économie, des Finances et du Plan

3 – Mouhamadou Makhtar Cissé – ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

4 -Cheikh Niang – ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur

5 -Moussa Sarr – ministre de la Justice, garde des Sceaux

6 – Marie-Angélique Mame Selbé Diouf – ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

7 -Boubacar Kamara – ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

8 – El Hadji Abdourahmane Diouf – ministre de l’Énergie et du Pétrole

9 – Serigne Gueye Diop – ministre de l’Industrie et du Commerce

10- Cheikh Tidiane Dièye – ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

11 -Moustapha Mamba Guirassy – ministre de l’Éducation nationale

12 – Ibrahima Sy – ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

13 -Moussa Balla Fofana – ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires

14 -Déthié Fall – ministre des Infrastructures

15 -Bakary Sarr – ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement

16 -Alioune Dione – ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

17- Cheikhou Oumar Ba – ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage

18 -Samba Diouf – ministre des Télécommunications et du Numérique

19- Mamadou Lamine Dianté – ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public

20- Djireye Clotilde Coly – ministre de la Jeunesse et des Sports

21 -Alpha Thiam – ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

22 – Idrissa Samb – ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique

23 -Cheikhou Oumar Seck – ministre des Mines et de la Géologie

24 -Aliou Gori Diouf – ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

25 – Abdou Ahad Ndiaye – ministre des Transports terrestres et aériens

26 – Ami Mara – ministre des Pêches et de l’Économie maritime

27 – Bassirou Sarr – ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget

28- Alé Nar Diop – ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération

29 – Ousmane Diagne – ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage

30 -Mame Coumba Diop – ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique