Yankhoba Diémé nouveau ministre des Forces armées

Dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, Yankhoba Diémé a été officiellement nommé ministre des Forces armées. Ce portefeuille stratégique, au cœur de la sécurité nationale, lui confère la responsabilité de piloter la défense du pays, de garantir l’intégrité territoriale et de renforcer les capacités opérationnelles des troupes.

Sa mission s’annonce particulièrement délicate dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires majeurs, allant des menaces transfrontalières aux enjeux de modernisation militaire.

La nomination de Yankhoba Diémé traduit la volonté des autorités de consolider l’appareil sécuritaire et de préparer les forces armées aux nouvelles réalités géopolitiques.