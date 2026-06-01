Nouveau gouvernement : 30 ministres pour incarner la vision Sénégal 2050

Lors d’une déclaration publique, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présenté la composition de son équipe gouvernementale, forte de 30 membres. Il a rappelé avoir été nommé à la Primature le 25 mars 2026 par le Président de la République, exprimant sa gratitude à Dieu et sa reconnaissance au chef de l’État pour cette confiance.

Le Premier ministre a précisé que la formation du gouvernement est intervenue après les consultations d’usage, notamment avec le président du parti PASTEF. Il a transmis le message du Président Bassirou Diomaye Faye, qui a insisté sur la nécessité pour tout responsable public de placer la patrie et la République au-dessus des considérations partisanes.

Le chef de l’État réaffirme son attachement au projet « Diomaye est président » et à la vision Sénégal 2050, avec pour objectif de mobiliser toutes les forces vives afin de répondre aux urgences sociales et économiques.

Conformément à la Constitution, le Président, sur proposition du Premier ministre, a fixé la composition du gouvernement par décret. Ahmadou Al Aminou Lo a conclu son allocution en citant une parole divine : « Consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. »