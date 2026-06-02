Crise sociale : Le Collectif Noo Lank alerte et appelle au dialogue

Le Sénégal traverse une période de fortes turbulences sociales, marquée par une multiplication des grèves dans des secteurs vitaux tels que la santé, les transports, l’enseignement supérieur et l’éducation. Dans un communiqué rendu public, Seydina Mouhamadou Malal Diallo, Secrétaire général du Collectif Noo Lank, dénonce une gestion gouvernementale jugée défaillante et appelle à un sursaut national.

Dans le secteur de la santé, une grève de 72 heures sans service minimum menace de paralyser les structures publiques et de mettre en danger la vie des citoyens. Les transports restent également perturbés malgré des accords signés avec le ministère, révélant l’échec du dialogue social. À l’Université Cheikh Anta Diop, les étudiants ont lancé un ultimatum de 48 heures pour obtenir des réponses sur les pavillons fermés, les bourses impayées et la prise en charge des blessés lors des derniers affrontements.

Le communiqué condamne fermement les violences observées, notamment les attaques contre les chauffeurs non grévistes. « Le droit de grève, garanti par la Constitution, ne donne pas le droit de contraindre ou d’intimider ceux qui choisissent de travailler », rappelle Seydina Mouhamadou Malal Diallo, insistant sur le respect des droits et de la sécurité de tous les citoyens.

Au nom du Collectif Noo Lank, Diallo annonce son engagement à rencontrer les acteurs sociaux et les autorités afin de favoriser un dialogue constructif et rechercher des solutions structurelles. « Le Sénégal mérite une gestion des crises sociales responsable, efficace et respectueuse des citoyens », conclut-il, appelant toutes les parties à privilégier le règlement pacifique des différends.