Décès de Serigne Cheikh Saliou : Condoléances de l’Iran au Khalife général des Mourides

L’ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar a adressé, ce lundi 1er juin 2026, un message de condoléances à Son Éminence Cheikh Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.

Dans cette correspondance officielle, signée par l’ambassadeur Hassan Asgari, la représentation diplomatique iranienne salue la mémoire du défunt, présenté comme un érudit respecté, un homme pieux et un serviteur dévoué de son peuple. L’ambassadeur exprime sa profonde sympathie au Khalife général, à la communauté mouride et à l’ensemble des fidèles, tout en priant pour le repos de l’âme du disparu.

« Nous partageons votre douleur et nous prions pour que le Tout-Puissant accueille feu Serigne Cheikh Saliou dans Son infinie miséricorde », écrit le diplomate, qui transmet également les condoléances du gouvernement iranien.