Meurtre à la Cité Fadia : Ansoumana Dione interpelle le Président sur les urgences en santé mentale

En ce jour de fête de Tabaski, célébrée ce 28 mai 2026, un drame d’une très rare violence a secoué la Capitale sénégalaise avec une personne tuant son frère à coups de couteaux à la Cité Fadia. Selon les toutes premières informations recueillies par SENEWEB, l’auteur de cette agression ayant entraîné cette perte en vie humaine, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Et, n’eût été l’intervention très rapide de la Police et des riverains, la situation serait beaucoup plus grave et catastrophique.

Ce drame de la Cité Fadia n’a pas laissé indifférent le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Selon Monsieur Ansoumana DIONE qui interpelle le Président Bassirou Diomaye FAYE sur les multiples urgences en santé mentale au Sénégal, le Gouvernement a intérêt à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter un tel drame qui a endeuillé toute une population. Les maladies mentales sont devenues très préoccupantes.

Malheureusement, les familles sont laissées à elles-mêmes. Les quelques rares hôpitaux psychiatriques sont remplis. Ensuite, la cherté et surtout la rareté des médicaments psychotropes rendent encore beaucoup plus difficile la prise en charge des citoyens souffrant de troubles mentaux et victimes de toxicomanies. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE demande au Président Bassirou Diomaye FAYE, de bien vouloir le recevoir en audience dans le cadre du dialogue.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)