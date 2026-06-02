Remaniement…le nouveau gouvernement acte la fin du slogan « Diomaye Moy Sonko » !

L’annonce de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale consacre une rupture historique entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. En dépit de la décision officielle du parti PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) de se retirer du processus gouvernemental, la nomination effective de certains de ses cadres au sein de cette équipe de 30 membres sème le trouble, mettant brutalement à l’épreuve l’idéal fusionnel du mot d’ordre électoral d’origine tout en ouvrant une zone de turbulences inédite entre l’appareil politique et le régime présidentiel.

Ce divorce institutionnel trouve sa source directe dans les divergences profondes révélées par le Communiqué officiel du Comité exécutif (COMEX) du PASTEF sous le numéro de référence N° 002-2026/COMEX/PASTEF, un document signé à Dakar le 1er juin 2026. Ce texte explicite la nature de la rupture à la suite d’un long entretien direct tenu entre le chef de l’État et Ousmane Sonko, président du parti et nouveau président de l’Assemblée nationale. Le communiqué souligne de manière catégorique que PASTEF ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre, invoquant des désaccords majeurs portant sur la place et le rôle de la majorité dans le dispositif exécutif.

Pourtant, le décret de nomination lu par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo est venu bousculer ce narratif d’un retrait global en intégrant des cadres identifiés de la formation des patriotes. Face à cette situation de rupture apparente entre la discipline de parti et le choix individuel des ministres nommés, une question cruciale s’impose désormais au débat public : les instances dirigeantes de PASTEF vont-elles prononcer l’exclusion formelle et le renvoi de ces militants ayant accepté de siéger au sein du Conseil des ministres au mépris des consignes officielles ? Cette interrogation place l’appareil politique devant un choix cornélien, tiraillé entre la nécessité absolue de réaffirmer son autorité interne et le risque de fragiliser sa propre assise en actant des exclusions de haut niveau.

Cette confrontation entre la légitimité du parti et l’impératif gouvernemental formalise la désintégration définitive du slogan « Diomaye Moy Sonko », qui avait structuré la campagne présidentielle victorieuse. Ce concept, qui postulait une identité de vue absolue, une fusion des légitimités et une direction bicéphale harmonieuse de l’appareil d’État, se heurte aujourd’hui de plein fouet à la réalité de l’exercice du pouvoir constitutionnel. Le maintien de ministres partisans dans un gouvernement désavoué par leur propre direction démontre que la rationalité des choix régaliens de la présidence l’a emporté sur la symbiose militante, actant ainsi la fin d’une illusion d’unicité exécutive.

En choisissant d’exercer pleinement ses prérogatives de nomination en dehors du consentement formel du secrétariat du parti, le président de la République réaffirme la prééminence absolue que lui confère la Charte fondamentale. Par la voix du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, nommé le 25 mai 2026, la présidence a tenu à rappeler le principe cardinal selon lequel un homme d’État doit veiller, en toutes circonstances, à ce que la patrie et la République demeurent rigoureusement au-dessus des considérations d’ordre partisan. Ce rappel à l’ordre institutionnel fait office de doctrine d’émancipation vis-à-vis des exigences du parti, instaurant une distance nouvelle entre l’action de l’État et les agendas politiques sectoriels.

Toutefois, pour préserver la cohérence programmatique globale et ne pas fragiliser les fondements idéologiques qui ont porté le régime au pouvoir, le Premier ministre a insisté sur la double fidélité du nouvel attelage. L’action des 30 ministres nommés s’inscrira impérativement, d’une part, dans le respect de l’esprit originel du projet « Diomaye Président » et, d’autre part, dans la stricte mise en œuvre de la vision stratégique « Sénégal 2050 ». Cette dualité textuelle cherche à rassurer l’opinion publique et la base militante sur la continuité des engagements contractés devant le peuple sénégalais, indépendamment des tensions structurelles qui opposent désormais l’exécutif à l’appareil de PASTEF.

Cette approche républicaine n’en demeure pas moins révélatrice d’un élargissement sensible du fossé politique entre le PASTEF et le régime en place, ouvrant une ère de clarification inédite où le parti s’installe dans une posture de soutien extérieur mais vigilant. Le refus du chef de l’État de donner une suite favorable aux contre-propositions soumises par les instances internes de la formation témoigne d’une volonté d’autonomie décisionnelle qui a heurté les cadres patriotes. En se retirant officiellement du processus gouvernemental, le parti choisit de préserver son intégrité doctrinale et sa liberté de parole, refusant d’endosser collectivement la responsabilité d’une architecture dont il affirme, avoir ignoré les contours précis.

L’attitude d’Ousmane Sonko, qui cumule désormais sa légitimité de chef de parti avec sa fonction constitutionnelle au perchoir de l’Assemblée nationale, préfigure une reconfiguration des rapports de force institutionnels. L’affirmation selon laquelle la formation politique n’interviendra pas dans le dispositif exécutif déplace de facto le centre de gravité des débats vers l’hémicycle, transformant le pouvoir législatif en un espace d’évaluation rigoureux de l’action gouvernementale. Cette distinction nette entre le gouvernement républicain et la majorité parlementaire impose au Sénégal une culture de la séparation des pouvoirs plus conforme à la lettre de sa Constitution qu’à ses pratiques politiques traditionnelles.

La constitution de ce gouvernement de 30 membres consacre la transition d’un régime fondé sur une alliance charismatique et fusionnelle vers une gouvernance d’État plus conventionnelle et segmentée. L’effondrement du paradigme « Diomaye Moy Sonko », exacerbé par la question en suspens du maintien ou du renvoi des ministres issus du PASTEF, ouvre un chapitre politique complexe où l’efficacité de l’exécutif sera mesurée à l’aune de ses résultats économiques et sociaux. Le défi consistera désormais, pour le président de la République et son Premier ministre, à mobiliser l’ensemble des forces vives de la nation tout en naviguant sans majorité partisane automatique dans les arcanes d’un paysage politique profondément redéfini.

La rédaction de Xibaaru