AFAB réitère son engagement et sa loyauté envers Mr Amadou BA

Le mouvement Ande Fal Amadou BA (AFAB), réitère son engagement et sa loyauté envers Mr Amadou BA

C’est dans un communiqué que xibaaru.sn a reçu copie que l'(AFAB), un mouvement de soutien pour l’élection de Amadou Bâ a réitéré son soutien et son engagement auprès du Premier ministre par ailleurs candidat de Benno Bok Yakaar.

Voici le communiqué

Ce samedi 03 février 2024, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall a pris une décision historique, celle de signer le décret du 3 février 2024 abrogeant le décret du 26 novembre 2023 fixant au 25 février 2024 la date de la présidentielle.

Cependant le Mouvement Ande Fal Amadou BA (AFAB) réitère son engagement et sa loyauté envers Mr Amadou BA en tant que Candidat à la présidentielle ! Et nous restons à l’écoute de ses directives. Nous sommes convaincues qu’il n’existe pas meilleur profil que lui et sommes prêt à l’élire au 1er Tour.

Le mouvement « AFAB » est une initiative citoyenne dédiée à soutenir le candidat Amadou Ba pour l’élire 5em président dès le 1er tour. Le mouvement est composé de plus de 40 000 membres dévoués à travers tout le Sénégal et la diaspora, partageant une vision commune pour le développement et le progrès social du Sénégal.

Fait à Dakar, le 4 février 2024

Pour le mouvement Ande Fal Amadou BA (AFAB)

Maimouna DIAGNE, Presidente