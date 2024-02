Mayoro Faye : « tous les candidats doivent faire l’objet d’enquête sur leur nationalité »

Intervention de Monsieur Mayoro Faye

Mesdames et Messieurs ;

Nous avions demandé le report de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 ;

Parce que nous avons constaté, avec des éléments factuels à l’appui, que les membres du Conseil Constitutionnel ont fait preuve de légèreté coupable qui a fini de jeter le discrédit sur le processus électoral ;

On ne peut pas comprendre que le Conseil Constitutionnel rejette la candidature de Karim Wade qui a renoncé à sa binationalité et qui a rempli toutes les conditions d’éligibilité et ensuite laisser passer des candidats qui ont plusieurs nationalités ;

D’ailleurs, nous demandons que tous les candidats fassent l’objet d’enquête sur leur nationalité afin que les sénégalais soient édifiés ;

Il est inacceptable que plus de 40 candidats spoliés injustement ne puissent bénéficier d’aucune possibilité de recours et que le conseil constitutionnel veille fermer les yeux sur la légèreté et les multiples irrégularités qui ont ponctué le contrôle des parrainages ;

Nous exigeons que désormais, leurs droits soient respectés et qu’ils soient tous remis dans le jeu la présidentielle prochaine;

Nous Pds, nous avons demandé le report de l’élection présidentielle pour permettre d’obtenir, par des discussions franches et sincères de tous les acteurs politiques le moment venu, un processus électoral qui aboutirait à une élection présidentielle démocratique, inclusive, libre et transparente ;

le processus électoral, particulièrement la partie qui relève du conseil constitutionnel a été excessif, injuste, partial et non transparent ;

maintenant, les sénégalaises et les sénégalais doivent comprendre que l’arrêt du processus électoral est la seule voie pertinente pour maintenir la stabilité, la sécurité et la paix au Sénégal ;

car l’organisation d’une élection présidentielle dans ces conditions, en excluant tous ces candidats dont les motifs de leur élimination ne sont est pas de leur faute, présageait déjà le chaos ;

aujourd’hui que le processus est suspendu, nous félicitons les députés de l’Assemblée Nationale, particulièrement ceux de notre groupe parlementaire à sa tête, le Président Mamadou Lamine Thiam et soutenons toutes les initiatives pour la manifestation de la vérité;

nous décernons une mention spéciale à notre Secrétaire Général National, le Président Abdoulaye Wade, notre leader et notre guide ainsi qu’à notre candidat Karim Meissa Wade qui a fait preuve de combativité, d’endurance, de patriotisme et d’engagement pour le Sénégal ;

nos remerciements et encouragements vont également aux militantes et militants du PDS, aux sympathisants et aux mouvements de soutien ;

nous remercions et félicitons les candidats spoliés par le conseil constitutionnel pour leur courage et leur détermination dans le combat depuis le départ au nom du Sénégal

Je vous remercie

Samedi 03 février 2024