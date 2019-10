Affaire 94 milliards : Sonko en route vers…Rebeuss

Hier, l’affaire des 94 milliards a connu un tournant décisif avec les dépôts de plusieurs plaintes sur la table du procureur Serigne Bassirou Gueye.

Sonko-Mamour Diallo…Ça tire de partout

D’un côté, Mamour Diallo a porté plainte contre Sonko pour des « faits constitutifs des délits de diffamation et d’injures publiques, prévus et réprimés par l’article 258 du code pénal », selon ses avocats Maitres Aly Dialy Kane et El Hadj Diouf.

D’un autre côté, les familles des héritiers du titre foncier n°1451/R, ont porté plainte contre Tahirou Sarr. « Une plainte des héritiers de Mbargou Mbengue a été déposée contre Tahirou Sarr », a annoncé Me Ousmane Sèye. Il est l’avocat de la Sci Thiandoum qui représente les héritiers de Mbargou Mbengue L’avocat a confectionné une plainte pour abus de confiance, escroquerie et tentative de détournement de deniers publics contre Tahirou Sarr et X. il compte la déposer le lundi sur la table du Juge d’instruction.

Et enfin, les activistes Fraap France Dégage ont eux aussi déposé hier une plainte contre Mamour Diallo et Tahirou Sarr.

Mais le seul but est de « déshabiller » Sonko de sa toge de député et le foutre au gnouf.

C’est Ousmane Sonko, président du parti Pastef, qui a publiquement accusé Mamour Diallo, inspecteur de son état, directeur des Domaines, d’avoir détourné, dans l’exercice de ses fonctions 94 milliards de francs CFA, au préjudice de l’Etat du Sénégal, dans le cadre d’une transaction foncière portant sur un immeuble, objet du titre foncier n°1451/R, d’une superficie de 258 ha…

Et depuis plus d’un an Sonko qui a toujours déposé des lettres de dénonciation n’a pu exhiber une seule preuve valable. Il a parlé d’un compte bancaire toujours jusque-là invisible. Cette plainte aboutira à la levée de son immunité parlementaire et son incarcération.

Du boulot en perspective pour le procureur Serigne Bassirou Guèye…