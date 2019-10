Hier c’était le partage du festin à l’Assemblée nationale. Plusieurs députés non-inscrits qui s’acoquinent depuis un bon moment avec le régime ont décidé hier de déposer armes et bagages au sein du groupe de la majorité. Il s’agit des députés Abdoulaye Baldé, Cheikh Tidiane Gadio qui est promu vice-président, Sokhna Dieng Mbacké, Demba Diop (Diopsy) et Alioune Souaré. Ils ont rejoint le Groupe parlementaire Bby.

Et lors du partage des postes, deux non-inscrits ont été bien servis. Il s’agit de Cheikh Tidiane Gadio qui devient le « 3ème vice-président de l’Assemblée nationale. Et Abdoulaye Baldé qui devient président de la Commission Energies et ressources minérales.

Tous deux chefs de partis, ils resserrent la majorité présidentielle. Cheikh Tidiane Gadio est le leader du MPCL/Jot Jotna (Mouvement panafricain et citoyen/Luy jot jotna) et Abdoulaye Baldé est le président de l’UCS (Union Centriste du Sénégal). Avec ces deux nouvelles recrues qui sont d’anciens ministres d’Etat de Wade, Macky ouvre la voie d’un large gouvernement d’union nationale qui regroupera l’APR, le PS, le PDS, L’UCS, le MPCL et pourquoi pas AJ/PADS de Mamadou Diop Decroix qui suit toujours les pas de Gorgui Wade

Voici la composition du bureau de l’Assemblée avec Gadio et Baldé

Vice-Présidents

Moustapha Cissé Lô (1er vice-président),

Yétta Sow (2ème vice-présidente),

Cheikh Tidiane Gadio (3ème vice-président),

Aissatou Sow Diawara (4ème vice-présidente),

Adoulaye Makhtar Diop (5ème vice-président),

Ndeye Lucie Cissé (6ème vice-présidente),

Alé Lo (7ème vice-président).

Présidents de Commissions

Commission des Finances et contrôle budgétaire : Seydou Diouf

Commission Aménagement du territoire, de l’urbanisme, des infrastructures et des transports : Opposition

Commission du développement rural : Cheikh Seck

Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : Dieh Mandiaye Bâ Commission Affaires étrangères : Abdou Mbow

Commission Culture et de la Communication : Samba Demba Ndiaye

Commission Santé : Awa Gueye

Commission Comptabilité et Contrôle : Woury. Diallo

Commission des Délégations : Mberry Sylla

Commission de la défense et sécurité : Alioune B. Diouf

Commission Education, jeunesse, sports et loisirs : Mame Bounama Sall

Commission Affaires économiques : Ibrahima Abou Nguette

Commission Développement durable et transition écologique : Pape Sagna Mbaye

Commission Energies et ressources minérales : Abdoulaye Baldé.