Affaire Ardo Gningue : La responsabilité du Général Tine est engagée

Dans l’affaire opposant le colonel Cheikh Sarr et ses homes à Ardo Gningue, l’affaire prend une nouvelle tournure bien plus grave pour les hommes soucieux de crédibilité de la gendarmerie. En effet, ce mercredi, Ardo Gningue et son avocat ont participé à la reconstitution des faits et accusé la gendarmerie nationale d’avoir falsifié les documents.

Ce fait n’est pas anodin.

La falsification des documents de preuves par la gendarmerie nationale de Tivaouane, pour cacher les fausses accusations de détention de drogue, actes de violence et torture qui lui sont reprochés par l’activiste Ardo Gningue, constitue une aggravation sérieuse des faits reprochés et entame sérieusement la crédibilité du Général Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie et de la justice militaire.

Il est inconcevable que le Général Tine, informé des abus de ses officiers supérieurs, et ayant diligenté une enquête par la section de recherche de la gendarmerie, prête le flanc en permettant à ses hommes de terrain d’organiser grossièrement la destruction et la cachette volontaire d’éléments de preuves, pour empêcher la section de recherche de la gendarmerie de recueillir ces éléments déterminants. En effet, lors de la reconstitution des faits, en présence de l’activiste, son avocat et le commandant de la section de recherche chargé de l’enquête, il a été établi que les gendarmes ont changé les carnets portant procès-verbal d’Ardo Gningue l’accusant de détention de drogue et falsifié sa signature. Ces faits ont été relevés par son avocat.

Devant ces actes aussi graves, à qui se fier désormais ?

Si un général et sa section de recherche ne sont pas en mesure d’assurer l’intégrité des pièces et actes administratifs en possession de ses hommes, et que les officiers accusés sont capables d’imposer leur autorité sur les hommes qui doivent fournir les documents authentiques, alors il se pose un problème d’autorité en sus d’un manque de respect à l’endroit de l’autorité du général qui a ordonné l’enquête. Des gendarmes obéiraient à un officier plutôt qu’au Général en chef.

Le général Tine est le haut commandant de la justice militaire, celui qui est position de juger les hommes de troupe et officiers de toute l’armée dans une instance disciplinaire qui n’exige pas moins de crédibilité qu’une autre instance judiciaire du pays, incluant la cour suprême.

Sa crédibilité, quant à sa capacité à assurer l’intégrité et l’impartialité d’une instruction, est donc fondamentale. La gendarmerie n’est pas une force ordinaire. Elle est dotée de pouvoirs particuliers qui en font un corps de confiance. Des lors, si ses propres organes d’enquête ne sont plus en mesure d’assurer cette confiance, alors, il faut penser à la réformer profondément ou changer rapidement les hommes qui la dirigent au risque de la voir pourrir.

Il faut maintenant se demander si l’entrée en jeu du procureur près de la cour d’appel de Thiès ou d’un juge indépendant n’est pas devenue un impératif urgent pour empêcher la destruction des documents qui attestent de la véracité des accusations d’Ardo Gningue, d’autant plus que celui-ci a déposé une plainte en règle auprès de cette instance.

Laisser la gendarmerie organiser la falsification et la destruction des preuves de ses propres bavures, à travers une enquête de façade, reviendrait à cautionner ses faits et entrainerait une complicité coupable entre celle-ci et les autorités judiciaires. Si c’est le cas, Ardo Gningue aura démontré que la gangrène est profonde et la parodie de justice complète, fantastique.

Nul n’est au-dessus des lois. Ni les officiers de police, ni les officiers de gendarmerie, ni même les juges. Ceux qui, de leurs pouvoirs, font usage pour torturer et infliger des blessures sans droit aux citoyens dans l’exercice de leurs droits constitutionnels, ne méritent pas de la nation. Les laisser aux commandes, c’est infecter et pourrir davantage le corps des forces de sécurité. Il en résultera une rupture de la chaine de commandement par manque de crédit et autorité.

Amadou Gueye, Présidant de l’UNIS