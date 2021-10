Affaire D-Media : And Gueusseum demande l’arbitrage de Macky

Considérant la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les travailleurs de D-MEDIA consécutivement à la privation de leur salaire due au blocage des comptes de leur entreprise occasionnant un risque de traumatisme psychosocial lié, entre autres, aux pressions de la rentrée des classes et à la nécessité de faire face aux besoins même élémentaires de centaines de pères et mères de familles ;

Considérant les conséquences néfastes de leur privation d’emploi en cas de liquidation de leur outil de travail dans un contexte de Covid contre laquelle ils ont beaucoup contribué bénévolement à son éviction ;

Considérant le rôle important de D-MEDIA dans la lutte contre l’obscurantisme et l’ignorance par l’éveil des consciences des masses populaires ;

Considérant les servitudes de leur employeur face à la morosité de l’économie sénégalaise qui avait poussé son Excellence Monsieur le Président de la République à exonérer de fiscalité certaines entreprises sans occulter une probable méprise de la part de D-MEDIA dans ses obligations commerciales ;

Considérant que, même pendant les guerres les plus fratricides, un couloir humanitaire doit toujours être aménagé ;

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT santé /D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM :

 sollicite de la part du Chef de l’Etat un généreux arbitrage dans une négociation entre D-MEDIA et les services fiscaux compétents et

 prie l’employeur de D-MEDIA de demander, s’il y’a lieu, des conditions d’assouplissement de la drastique mesure fiscale car les travailleurs ne sauraient faire les frais d’une situation qu’ils n’ont pas créée.

Enfin, AND GUEUSSEUM manifeste une nouvelle fois son soutien indéfectible au travailleurs de D-MEDIA et en appelle à plus de sens de la responsabilité de la part des différents protagonistes.