Affaire des 2.700 Kg d’or : Abdoulaye Sylla porte plainte pour faux et usage de faux

Abdoulaye Sylla a été auditionné, le vendredi dernier, à la Brigade des affaires générales (BAG), sur les « 2700 kilos d’or sortis du Sénégal par jet privé, à la date du 17 février 2021 ». Une affaire qui défraie la chronique. De quoi pousser l’homme d’affaires à réagir.

Xibaaru a appris que le patron d’Ecotra a déposé une plainte devant le Procureur de la République «afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire» qui selon lui a failli paralyser définitivement «mes activités industrielles tant au niveau national qu’ à l’ international»

Dans la plainte dont Xibaaru tient copie, Abdoulaye Sylla explique : «…J’ai été convoquć le vendredi 20 Septembre 2024 à 09 heures, par le Chef de la Brigade des Affaires Générales (BAG) de la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans ses locaux sis au Palais de Justice de Dakar, convocation à laquelle j’ai déféré, assisté de mes Avocats. Alors qu’aucune prévention ne m’a préalablement été notifiée, il m’a été donné d’apprendre au cours de l’interrogatoire, qu’il m’est imputé d’avoir fait sortir du Pays une quantité d’environ deux mille sept cents kilogrammes (2.700 Kg) d’or sur la base d’un ordre de mission signé par le Président Macky SALL par Jet-privé de Dakar à Dubai en passant par Paris (Orly) courant Février 2021. Outre cet ordre de mission que je venais de voir pour la première fois de ma vie, ils m’ont montré un manifeste (ou Lettre de transport aérien) au nom d’ECOTRA».

Même s’il n’a pas «pu obtenir des enquêeurs une copie du dossier,», l’homme d’affaires affirme que ces documents sont de faux manifestes. «Il s’y ajoute qu’il est de notoriété publique que de fin Décembre 2020 jusqu’au mois de Juin 2022, j’étais hors du Sénégal en raison des difficultés et obstacles rencontrés dans I’exécution de mes activités industrielles du fait des abus perpétrés par l’Ancien régime pour anéantir toutes mes activités économiques», explique-t-il.

«D’ailleurs, la production de la copie de mes passeports et les vérifications faites par les enquêteurs auprès de la police des frontières, en pleine audition, ont suffi à démontrer le caractère fallacieux desdites accusations», a déclaré M. Sylla. « L’irrégularité qui entache les documents incriminés et de I’usage qui en a été fait dans le seul but de nuire à ma personne et à mes intérêts» ont poussé l’homme d’affaires, au nom de la société ECOTRA SA, à saisir le parquet d’une «plainte afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire».