Alioune Aw : «De quoi a peur Ismaila Madior Fall ?»

Menaces et chantage : de quoi a-t-il peur, Monsieur Ismaîla Madior Fall ?

Le dimanche 31 Janvier 2021, dans l’émission Opinion sur Walf/TV, Monsieur Ismaîla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, à une question du journaliste sur le sobriquet de « tailleur constitutionnel » qu’on lui collait à la peau, répondait ceci : « j’accepte volontiers cette appellation ; je l’assume mais je dis souvent, un tailleur de haute couture ».

Cette réponse donnée dans un contexte d’incertitudes politiques, témoignait de la condescendance et de la prétention d’un homme au summum de sa puissance, bras armé d’un autocrate doublé de despote et d’un régime oppresseur mais agonisant.

Naguère constitutionnaliste apprécié et admiré, l’homme s’est depuis métamorphosé en défenseur de causes juridiques déphasées et dépassées, exacerbant sur sa personne les frustrations et les rancœurs des sénégalais, payant ainsi son engagement politique aux côtés du PR Macky SALL.

Monsieur Ismaîla Madior FALL, fait l’objet d’une procédure de mise en accusation par l’Assemblée Nationale dans une affaire présumée de corruption. Un témoignage d’un de ses anciens plus proches collaborateurs, le place au centre d’une gérance douteuse et nébuleuse de fonds publics. L’exemple d’un modèle intellectuel, être dans l’obligation de se présenter devant la Haute Cour de Justice, assombrie une trajectoire intellectuelle et scientifique exemplaire.

Les révélations et confessions dans Face à MNF sur la 7TV, attestent de son affolement tout en le contre disant. En effet, revendiquant sa stature d’homme d’Etat, il devait faire preuve de tempérance et de retenue dans ses déclarations. Il a manqué de courtoisie et de tenue en accusant l’actuel ministre de la Justice. Faisant dans l’intimidation, son regard hagard et ses gestes désordonnés, trahissaient un sentiment d’anxiété et d’autopunition.

S’il n’a rien à se reprocher, comme il l’a affirmé avec force et prenant à témoin sa successeur dans le même Département ministériel, il devrait faire preuve de sérénité, répondre et montrer ses preuves étayées par des arguments et justificatifs solides.

Et enfin, rappeler à Mr FALL, qu’un homme d’Etat , en tout temps et en tout lieu, doit faire preuve de courage , de prise de hauteur au-dessus des événements et d’éviter les bavardages et verbiages inutiles.

Alioune AW

Keur Massar

Email : badou60@gmail.com