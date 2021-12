Le frère de la Première Dame, invité à changer les couleurs et symboles de sa Coalition « Défar Sa Gokh », a persisté et signé dans son refus de varier d’un iota sur les choix de sa Coalition. Ce, en dépit de mille et une médiations menées entre la Préfecture et la Direction générale des Elections.

Mais ‘’SourceA’’ dans sa livraison de ce mardi, informe que le ministre de l’Intérieur a tranché en faveur de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Le journal renseigne que ce n’est pas Antoine Diome qui a arbitré mais plutôt l’Article L287 du Code électoral qui prévoit qu’en ‘’cas de contestation, le ministre chargé des Elections attribue, par priorité, à chaque Parti politique, sa couleur statutaire, son sigle et son symbole traditionnels, par ordre d’ancienneté.’’

Aussi, en rendant son verdict, Antoine Diome a attribué à ‘’Défar Sa Gokh’’ l’une des couleurs des deux Partis qui composent sa Coalition. En l’occurrence, la couleur du Prds.