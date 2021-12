Augmentation du pain : Le Grand Parti parle d’agression de trop pour le panier de la ménagère

Le Grand Parti dénonce avec la dernière énergie la flambée des denrées de premières nécessités. La hausse vertigineuse du prix du pain qui passe de 150 à 175 frs constitue une agression de trop pour le panier de la ménagère et risque durablement de renforcer la précarité et la pauvreté dans notre pays. Cette situation illustre, à bien des égards, les échecs répétitifs du gouvernement en matière de protection du filet social et de la défense des couches vulnérables. Nous en appelons à sa responsabilité pour pallier à toute perspective de menaces de l’ordre social et de la stabilité des familles déjà durement éprouvées par la crise.

Fait à Dakar le 14 Décembre 2021

Pour le Bureau Politique

Prof El Hadji Diawara

Porte-parole du Grand Parti