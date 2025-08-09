Assemblée générale de l’UMS : Ousmane Chimère Diouf défend la justice face aux attaques

Lors de l’Assemblée générale de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), tenue ce samedi, le président sortant, le juge Ousmane Chimère Diouf, est revenu sur les attaques visant la magistrature. Tout en réaffirmant son ouverture aux critiques constructives, il a mis en garde contre les discours politiques susceptibles de discréditer l’institution.

« Après une première année marquée par la pandémie du Covid 19, des évènements politico judiciaires ont tout au long de ces deux mandats marqué l’environnement entrainant de vives critiques justifiées ou pas à l’endroit de l’institution judiciaire », a-t-il déclaré.

Le magistrat a précisé que l’UMS chaque fois qu’elle l’a jugé nécessaire, a rappelé aux différents acteurs le respect dû à l’institution dans son rôle de dernier rempart incontournable et de garante de l’Etat de droit malgré ses imperfections.

« Déjà dans notre discours d’ouverture du mois d’août 2022, nous attirions l’attention sur ces attaques dirigées contre l’institution tout en étant preneur de toute critique objective fondée sur une argumentation juridique de nature à faire avancer le droit et le bon fonctionnement du service public de la justice », a poursuivi Ousmane Chimère Diouf.

Selon lui, cette position a été réitérée en 2023 et 2024 après des « attaques dirigées contre la personne de magistrats dans l’exercice de leurs fonctions sujet, encore d’actualité, et dans toutes nos sorties médiatiques ».

Ousmane Chimère Diouf a reconnu que le peuple, au nom duquel la justice est rendue, a le droit de porter un regard critique sur son fonctionnement, surtout puisqu’il subit directement les conséquences de l’application de la loi.

« Le système judiciaire est lui-même basé sur la critique puisque les voies de recours ont été créées pour permettre au plaideur non satisfait d’une décision de saisir la juridiction supérieure », a-t-il souligné.

Le magistrat d’insister : « critique ne signifie cependant pas discrédit et la frontière doit être clairement définie pour éviter tout dérapage. La justice tient sa force de la loi et la constitution s’est chargée de répartir les pouvoirs, il ne peut y avoir d’ambiguïté à ce sujet ».

Le juge a également salué le rayonnement de la justice sénégalaise sur le continent et à l’international. Il a rappelé qu’en avril dernier, lors de la réunion du groupe africain de l’Union internationale de la Magistrature à Casablanca, plusieurs éminents juristes étrangers ont loué le travail accompli au Sénégal.

« Notre pays a été donné en exemple par d’éminents professionnels du droit au point que les participants l’aient eux-mêmes proposé pour abriter les travaux de la prochaine réunion de 2026 sous réserve cependant de l’accord et de l’accompagnement des pouvoirs publics », a conclu le président sortant de l’UMS dont les propos sont repris par Pressafrik.