Diouroup : Un carambolage fait 4 morts

Un accident de la route a fait quatre morts et 19 blessés, ce samedi matin, sur la route nationale n°1, à hauteur de Diouroup, dans la région de Fatick.

Selon Igfm, repris par Pressafrik, le drame résulte d’un carambolage impliquant trois véhicules. L’impact a été d’une telle violence que les sapeurs-pompiers, rapidement mobilisés, ont dû évacuer les blessés vers les structures sanitaires les plus proches.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette collision meurtrière.