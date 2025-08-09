La saison de lutte prolongée jusqu’au…

La saison de lutte 2024-2025, initialement prévue pour s’achever le 31 juillet, est prolongée jusqu’au 24 août. Selon Le Soleil, citant le président du Comité national de gestion (CNG), Malick Ngom, cette décision fait suite à la demande de promoteurs pénalisés par l’arrêt des compétitions consécutif aux violences dans l’arène.

La Police nationale avait en effet annoncé, le 18 février dernier, la suspension jusqu’à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats sur l’ensemble du territoire, après les incidents survenus lors du combat Franc-Ama Baldé, le 16 février, à l’Arène nationale.

Cette prolongation permettra aux promoteurs de reprogrammer les combats annulés. Toutefois, en raison du Magal 2025, aucun événement de lutte n’aura lieu ce week-end à Dakar. La reprise est fixée au dimanche 17 août avec un gala organisé par Ama Dia Productions, précise Le Soleil.