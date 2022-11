Affaire des faux billets : Le fils de Mbaye Ndiaye passe aux aveux…Il risque gros

Arrêté en possession d’un milliard de FCFA en billets noirs, Cheikh Issa Ndiaye, fils du ministre Mbaye Ndiaye, et son acolyte Abdoulaye Faye sont passés aux aveux. Face aux éléments de la section de recherche de Thiès qui les ont alpagués au terme d’une opération rondement menée, le premier mis en cause cité a déclaré s’être lancé dans le trafic de devises pour régler ses difficultés de la vie. Le reste de la bande a été interpellée. Et le parquet, selon Bès Bi « Le Jour », entend requérir l’information judiciaire et le mandat de dépôt contre tous.

C’est un intense réseau de trafic de faux billets, dans lequel est empêtré le fils d’un ponte de la République, que vient de démanteler les éléments de la Section de recherches de Thiès. Arrêté en compagnie d’un certain Abdoulaye Faye, Cheikh Issa Ndiaye, fils du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, cuisiné par les gendarmes, n’est pas allé par quatre chemins pour passer à table. Bés bi a appris de sources proches de l’enquête que lors de son audition, vendredi dernier, Cheikh Ndiaye a argué qu’il voulait « régler quelques difficultés de la vie » avec l’argent qu’il attendait du lavage des billets noirs. Pour se tirer d’affaires, après ses aveux face aux gendarmes, il n’aura eu comme argument que de solliciter « la clémence de la justice ». Quant à Abdoulaye Faye, son complice, interpellé en même temps que lui, il dira avoir agi sous le contrôle d’un « certain Pape », qui serait le cerveau du réseau de trafic de faux billets. Lire la suite en cliquant ICI