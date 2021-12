Affaire des faux billets : Les faussaires de la Médina envoyés en prison

Après trois retours de parquet, les faussaires présumés, Ablaye Bâ et Cheikh Kane vont passer leur première nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi, pour détention de faux billets de banque portant sur près de 5 milliards de francs, tentative d’escroquerie et blanchiment de capitaux.

Les mis en cause ont été interpellés par les éléments du commissariat de la Médina dans la nuit du 22 au 23 décembre derniers, rappelle Emedia. Abdoulaye Bâ avait en sa possession près de 2 milliards de FCfa en faux billets et billets noirs. Et comme si cela ne suffisait pas, près de 3 milliards de FCfa ont également été retrouvés chez Cheikh Kane, présumé cerveau de cette affaire, mais aussi un lot de passeports, des chèques et des documents administratifs.