Plainte de «Mbour justice» : Le maire Fallou Sylla fixé sur son sort le 13 janvier

Le maire de Mbour Fallou Sylla et le promoteur Ndatté Dieng seront édifiés sur leur sort le 13 janvier prochain. Poursuivis par les membres du mouvement «Mbour justice» pour construction illégale sur le site qui abritait la place publique de la commune, Fallou Sylla et son acolyte ont été attraits hier devant la barre du tribunal des référés pour l’arrêt immédiat des travaux.

Durant l’audience, le premier magistrat de la ville, Fallou Sylla et le promoteur Ndatté Dieng ont été représentés par leur avocat.Lors des plaidoiries, Me Souleymane Diallo a demandé l’arrêt immédiat des travaux en attendant que le tribunal rende une décision définitive. Et le conseil de «Mbour justice» de trouver anormal que quelqu’un qui a été condamné pour faux et usage de faux en document administratifs puisse donner l’ordre au promoteur de poursuivre les travaux.

Pour sa part, l’avocat du maire Me Moïse Ndior a réfuté de telles allégations, estimant que le Conseil municipal est dans ses droits. Surtout que, poursuitil, Fallou Sylla n’a commis aucun acte illégal dans cette procédure. Le maire de Mbour et le promoteur qui n’ont pas assisté à l’audience vont attendre deux semaines pour connaître leur sort.

En effet, le maire de Mbour avait fait l’objet d’une condamnation en février 2020 par le tribunal de grande instance pour faux et usage de faux en document administratif. Fallou Sylla avait présenté un délibéré du conseil municipal qui n’avait pas de procès-verbal. L’édile de Mbour a été condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme, rappelle L’As.