Affaire des Passeports : Ben Yahya Sy fait la leçon à Seybani Sougou

RÉPONSE À SEYBANI SOUGOU : « Errare humanum est, persevare diabolicum »

Dans une énième sortie, Seybani Sougou, accuse le Sénégal d’être devenu « un bordel administratif » sous le magistère du Président Macky Sall.

En utilisant le terme « bordel », il nous renseigne sur ses penchants ; ce qui nous amène à lui rétorquer qu’il est ainsi très mal placé pour faire la leçon à qui que ce soit.

Pour rappel, les fautes commises par des parlementaires ne peuvent être nullement être imputées au Gouvernement à fortiori au Président de la république même si ceux-ci sont membres de la coalition BBY. Dans cette affaire de présumé « trafic de passeports diplomatiques », la Justice a été saisie et une procédure de levée de l’immunité parlementaire des mis en cause a été déclenchée; donc diantre que vient faire le Président Macky Sall là-dedans ?

L’établissement et l’utilisation des passeports diplomatiques étant encadrés et nous les connaissons tous, et cet exercice de copier-coller relève d’un non sens d’une part. Et d’autre part, il faut être de très mauvaise foi pour ne pas savoir que l’anarchie avait atteint son paroxysme avec le régime de son prédécesseur. Bien au contraire, c’est le Président Macky Sall qui a donné des instructions claires et fermes pour que de l’ordre soit remis dans ce capharnaüm et cela lui a valu le mécontentement de beaucoup de jeunes et petits « marabouts » qui en étaient bénéficiaires.

Le mercenaire de la plume qu’est Seybani Sougou, ce qui n’est plus à démontrer, dans ses sorties mensongères mitonnées à la sauce zemmourienne pense pouvoir écorner l’image du Sénégal, de ses Institutions et de son Chef de l’Etat. C’est peine perdue. Il n’est pas l’égal et ne sera jamais l’égal de SEM Macky Sall; idem pour ses commanditaires.

Nous avons du respect et de l’estime pour ceux qui osent descendre dans l’arène politique sans masque comme le Président et nous l’avons fait afin d’affronter le Président Wade à la loyale jusqu’à engranger le suffrage du peuple souverain. Cependant pour les encagoulés qui se cachent courageusement derrière leurs claviers, nous n’éprouvons que du mépris. La Politique est quelque chose de très noble car consistant à se mettre au Service de la Communauté, peut bien s’accommoder d’Éthique et de Morale; et sous ce rapport, les lâches n’ont rien à y faire.

Si seulement si Seybani Sougou est mû par l’éclatement de la Vérité, il devrait demander à son ami Pape Diop, ancien Président de l’Assemblée nationale sous le régime de Wade qui a fait une déclaration qui l’incrimine, d’aller faire une déposition chez le Procureur de la république sans attendre une quelconque convocation.

Parler de mutisme de l’Etat, de signe de faiblesse ou d’aveu de culpabilité; c’est royalement ignoré qu’on ne s’immisce pas dans une enquête voire une procédure en cours. Dès lors que le Ministre de la Justice, Garde des sceaux a déposé une demande de levée de l’immunité parlementaire des députés cités dans une affaire, alea jacta est.

On dit que « l’erreur est humaine, l’entêtement est diabolique », mais le cas de Seybani Sougou devient de plus en plus psychiatrique. C’est la seule explication plausible pour comprendre sa haine viscérale à l’endroit du Président Macky Sall.

Ben Yahya SY

Convergence des Cadres Républicains / Cellule de Com’ DSE/APR France / VAR Diaspora