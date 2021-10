Mahammed Boune Abdallah Dionne…un modèle de discipline et d’engagement

Mahammed Boune Abdallah Dionne, un homme public à l’attitude républicaine hautement pédagogique…par Mamadou Biguine Gueye

Ce modèle de discipline, d’engagement, de sincérité, de loyauté… m’est énigmatique. Sa détermination à accompagner son ami et boss Macky Sall est dogmatique. Sa fidélité militante est religieuse. Mahammed Boune Abdallah Dionne, cette singulière compétence, ce rarissime commis de l’État fait l’unanimité autour de sa personne. Politiques de tous bords, personnalités de la société civile, chefs d’entreprises, dirigeants syndicaux, citoyens lambda…tout le monde lui voue respect, estime et considération.

L’enfant de Gossas lorsqu’il était aux affaires a désamorcé plusieurs bombes socio politiques dans la plus grande discrétion et la plus irascible efficacité. Malgré toutes ses prouesses pour donner corps à la vision du chef de l’État dans la mise en œuvre du plan émergent, l’originaire de Mboufta garde la tête sur les épaules. Il dépasse tout et reste attaché à son « fly high ». À la veille du vote de la loi vers la suppression du poste de premier ministre qu’il occupait avec brio jusqu’au lendemain de la victoire éclatante de son patron, c’est lui-même qui vient informer le peuple devant les caméras de la RTS, que son poste ne figurera plus dans la nomenclature de notre État. Sans coup férir !

L’acte pris par le président de la République, l’homme est remercié. Il renouvelle son engagement à toujours servir son pays après ses excellents résultats et rappelle avec force que ce qui le lie au président Sall dépasse les questions de nomination. Depuis lors, l’ex ministre d’État secrétaire général de la présidence, l’ancien fonctionnaire international reste « impossiblement » serein dans son coin en servant dans ‘a foulée, une superbe leçon de vertus à toutes les générations qui le suivent. Ce modèle d’homme public est une école de la pédagogie républicaine dont le Sénégal aura éternellement besoin. Respect au grand homme Mahammed Boune Abdallah !

Mamadou Biguine Gueye.