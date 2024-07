Affaire Fulbert Sambou et Didier Badji : L’audition de IMF demandée

Les familles de Fulbert Sambou et Didier Badji ont joint l’acte à la parole. Elles avaient promis de demander à la justice l’audition de Ismaïla Madior Fall (IMF) pour éclairer leur lanterne au sujet de la disparition de leurs parents. C’est fait. Les Échos informe, en effet, qu’elles ont saisi d’une requête en ce sens le juge d’instruction du troisième cabinet, chargé de l’affaire depuis son éclatement en novembre 2022.

Les familles des deux militaires s’étaient engagées à initier cette action après que l’ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères a laissé entendre sur le plateau de la 7TV que le dossier de leur disparition devait être «inclus, en principe, dans la loi d’amnistie». Pour elles, cette sortie du constitutionnaliste montre qu’il sait des choses importantes sur l’affaire.

Le sergent Fulbert Sambou et l’adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji avaient disparu le 18 novembre 2022. Cinq jours plus tard, le procureur de la République a déclaré dans un communiqué que le corps sans vie du premier a été retrouvé tandis que le second était toujours introuvable.

Le chef du parquet avait souligné que l’état de décomposition avancée de la dépouille ne permettait pas de pratiquer l’autopsie souhaitée par les enquêteurs chargés d’élucider le décès du sergent. Il avait en revanche annoncé la saisine du juge du troisième cabinet pour l’ouverture d’une information judiciaire dans le but de déterminer les causes exactes de la mort de Fulbert Sambou, qui sera plus tard identifié et inhumé par sa famille.