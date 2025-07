Métamorphose du monstre (Par Serigne Amadou Cissé Ndieguene)

METAMORPHOSE du MONSTRE

L’abject hydre tueur est encore bien vivant, toujours présent et destructeur.

Usant de ruse, il toise nos hercules .

Il fait le mort, faisant semblant de l’être parce que lourdement terrassé par les forces vives en révolution dirigées par un tandem génial, bardé de foi inébranlable , de compétences, de passion limpide, éloquent , astucieux avec une belle once de témérité .

Les yeux à demi-clos, le caïman blanc-tigré tente subrepticement, de revigorer ses disciples aussi répugnants que lui.

Ceux-ci s’enhardissent, ne réussissant qu’à dresser des groupuscules insignifiants, commanditant des actions ignominieuses , des cruautés, comme vécues et supportées avec une endurance exemplaire par les innombrables victimes innocentes, sans défense . Continuant à semer la zizanie, le bruit , le tapage, la cacophonie, allant vers leur but principal, l’ingouvernabilité et à l’accomplissement d’autres sales besognes !

FAISONS GAFFE ,

LE SYSTÈME-MONSTRE EST TOUJOURS LÀ !

SOUS SES ORIPEAUX HORRIBLES !

ENCORE LÀ ,

SOUS SES DIVERSES FORMES CACHÉES , SES DOUZE TÊTES !

« Lii Laa GUEUM «

Le plus dangereux est qu’il oriente la dévastatrice graine pourrie , de grandes gueules , à emprunter des voies de discours hypocrites, mensongers, manipulateurs , de victimisation, de déniements de responsabilités , de violences gratuites , de haines inextinguibles , de divisions et diversions scandaleuses, d’agressions sournoises puis ouvertes et comme depuis toujours , de méchancetés et tortures inouïes , insoutenables, d’arrestations , d’emprisonnements, d’assassinats et de disparitions intolérables . Ubuesque !

Hier, légiférer contre le peuple, des verdicts de tribunaux inédits , particulièrement, contre une opposition dite radicale, accusée de tous les péchés de Ndiaganiao, était quotidien et irrationnel. Des corrections rapides s’imposent et sont vraiment attendues .

Le Sénégal est toujours à la croisée des chemins face à ces ignominies révoltantes, provocatrices , des jalousies et logorrhées d’insignifiants toujours perdants !

L’Etat vrai a le devoir imprescriptible de se réveiller de sa torpeur léthargique et de s’abstenir d’un juridisme ou d’une naïveté politicienne impardonnables.

La vérité et la souveraineté sous toutes leurs formes n’ont pas de prix !

Il ne sert à rien de vouloir s’abriter derrière des considérations de respect du Droit, de la Stabilité, de la Démocratie, de l’Orthodoxie républicaine, d’une certaine Raison d’Etat . Mieux encore, de l’évocation d’une relation vieille de plus de trois cent quarante ans avec une puissance qui ne vous a toujours considéré que comme une possession qu’il faut exploiter , racler de fond en comble et mater les indigènes, même par le crime, au besoin, pour continuer à vous sucer impunément .

De connivence avec des traîtres locaux formés à leurs desiderata, quand des velléités de rébellion ou d’intérêts nationaux sont évoqués , ils s’associent aux manœuvres sordides , aux corruptions,pour mieux atteindre leurs objectifs inconcevables .

Ceux qui ont largement et durablement foulé aux pieds les principes fondamentaux, usant de calomnies et d’accusations gratuites, de vols, de violations de la Constitution et des textes réglementaires, n’ont aucune autorité juridique ou morale à prétendre ou à exiger !

VÉRITÉ et JUSTICE puis seulement

COHÉSION et RÉCONCILIATION !

L’Autorité doit s’exercer , annonçant la fin de la récréation, avant qu’il ne soit trop tard, s’il ne l’est déjà. Et que tout ce ramdam soit stoppé et doit cesser ! L’enfantillage a trop duré.

Personne ne pouvait croire que des dirigeants longuement honorés par la République, auraient l’idée, avant leur départ du pouvoir acté par les voies loyales démocratiques, de s’illustrer à maquiller des chiffres, à détourner à l’excès des fonds publics faramineux , à semer le chaos, à désarticuler toutes les économies, les finances, les institutions, à organiser un sabotage en règle , à laisser un triste héritage effarant, plus que complexe, quasi inextricable sur tous les leviers qui soutendreraient d’éventuelles réussites de l’équipe gouvernementale entrante et pourtant plébiscitée. Où est le respect du peuple ?

Il est étonnamment incompréhensible aussi que les nouveaux venus , après les traitements inhumains et scandaleux dénoncés qu’ils ont longuement et injustement vécus , au vu et au su du Sénégal et à la face du monde entier , se laissent embarquer dans des délires pitoyables, des débats stériles et agaçants qui font croire que les voyous d’Etat avaient raison dans leurs sempiternelles pratiques délictuelles, qu’ils peuvent maintenant continuer encore à bluffer , à se donner bonne conscience, à manipuler, à narguer les masses et à commanditer sournoisement des complots captieux, insidieux et des plus que forfaitures de toutes natures, des insultes irrationnelles et intolérables !

Ces pilleurs qui ont tout emporté avec eux ont le culot de crier haro , hypocritement, sur des emprunts obligataires légaux, bien négociés et bien réussis par les nouvelles autorités.

Celles-ci ont le devoir impérieux de travailler, de relever les défis, de clouer le bec aux semeurs de troubles et contre-vérités, aux hommes de médias ou communicateurs achetés et d’honorer leurs promesses électorales , face à un peuple empressé, impatient très légitimement vu les lenteurs dans la reddition des comptes financiers, criminels et syndicaux , toujours trahi et ignorant les vraies réalités de tous les crimes laissés .

Les cris d’ofraies de ces épouvantails ne rencontrent que mépris et abasourdissements !

Autrement , comme ces démagogues et paternalistes hypocrites Occidentaux chahutés de par le monde , surtout en Afrique , connus et reconnus pour leur racisme invétéré et leur cruauté légendaire de colonisateurs violents, bourreaux et sectionneurs de membres de récalcitrants qui refusent l’esclavage, nos pitoyables perroquets plagiaires s’enfoncent dans leurs discours haineux et mesquins qui voudraient que leurs vainqueurs soient des incompétents, des inexpérimentés, des inexperts .

Raisin vert du renard dépité !

Ils s’adossent entre autres , sur de soi-disant baisses de notations attribuées par des officines manipulatrices, néocolonialistes, néoconservatrices qui font croire qu’il n’y a , qu’il n’y aura aucune avancée avec ces nouveaux venus .

Il est bienvenu de saluer la forte et vraie amitié qui lie le tandem sérieux que Le Tout-Puissant a offert opportunément au peuple sénégalais, à la tête de sa magistrature suprême.

Un duo n’est certes pas inédit dans l’éphéméride du landerneau politique local.

Mais l’arrivée de celui-ci, après un acharnement fétide, nauséabond, un vécu historique extraordinaire, restera gravée pour l’éternité, dans les annales de nos archives.

Comme restera gravé dans notre glorieuse conquête de souveraineté, le départ de toutes les forces armées étrangères des emprises militaires du pays .

Celles françaises que des thuriféraires et un journal malhonnête essaient de faire passer comme une décision du colonisateur expulsé alors que c’est tout le contraire , restent légitimes et légendaires et font chaud aux cœurs.

Les appelés fumiers et loups retors encagoulés , renégats de la République, embrigadés souvent par des commanditaires cyniques,complices, useront de tous les moyens inimaginables pour tenter de casser la dynamique de ces espoirs, de nier les évidences et minimiser ces victoires et satisfactions du peuple courageux, batailleur .

À Dieu ne plaise ! Ces aigris qui évoquent des arguments fallacieux des tyrans pour valider les massacres et emprisonnements de jeunes et femmes martyrs et les réactions violentes et disproportionnées des forces de désordre, le peuple des patriotes ne s’est jamais laissé duper et a défendu becs et ongles ces extraordinaires possessions et réussites, même au prix de leurs vies , comme auparavant !

Les meutes apolitiques, appauvries et désabusées qui n’ont plus rien à perdre, n’ont rien à voir avec les masses engagées et déterminées qui se battaient pour des objectifs nobles et salutaires .

Le tandem, s’inspirant de la légendaire sagesse et exceptionnelle amitié de leurs références spirituelles et politiques, ne décevra jamais les vaillantes populations persévérantes .

Celles-ci, en don de soi, ont offert tout ce qu’elles avaient de cher et de précieux pour faire égorger et enterrer, ad aeternam, ce système inique, raciste et destructeur qu’elles abhorrent .

Les ruptures, réformes et initiatives audacieuses entamées , malgré des lenteurs et blocages de brebis galeuses, à bien des niveaux,indiquent des lendemains enchanteurs .

Lentement certes mais sûrement et réellement .

Il faut saluer bien bas, les judicieuses et promptes réactions des populations et leurs dirigeants .

Foi, Persévérance et Espérance à renforcer !

Encore du courage et de la lucidité !

Demain fera jour !

Ferventes prières !

SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIEGUENE

HADRAT NDIEGUENE – THIES