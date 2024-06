Affaire Général Kandé : la presse mise sur le banc des accusés

Presse : Honte à cet OBSERVATEUR de la TRIBUNE…des viles manipulations au Quotidien!

Informer juste et vrai est la mission sacerdotale de la presse. Le journaliste, s’il en est un, doté d’une conscience professionnelle solide et assujetti des codes de déontologie, d’éthique et morale, devrait passer mille et une fois ses informations au crible des trois filtres de Socrate : Ce que je vais dire ou écrire est-ce vrai ? Est-ce bien et est ce nécessaire ou utile ?

Le journaliste qui s’assigne la noble mission d’informer juste et vrai devrait-il dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bien pour quiconque et qui ne sont ni nécessaires ni utiles en rien ? Voilà la grande équation que doit se poser quotidiennement tout bon journaliste.

Ainsi, seulement en s’assurant que ses informations passent avec succès à ce filtre, pourrait-il dénoncer une liberticide de la presse si jamais ce devoir d’informer juste et vrai lui était refusé. Mais à voir la une de certains journaux qui, loin d’être des Observateurs sincères du Quotidien des sénégalais, semble plus être une Tribune dédiée à la calomnie, à la manipulation et la déstabilisation d’un pouvoir démocratiquement élu.

Que pourrait vraiment être le mobile d’une telle méchanceté et d’une si vilaine inélégance d’une bande de délinquants fiscaux déguisée en mercenaires de la plume ?

La réponse est toute simple. Ces métathésiophobes qui ont toujours nourri une peur bleue par rapport à un changement systémique et qui y ont travaillé vainement jusqu’au bout de leurs forces, n’ont d’autre recours que la tentative de déstabilisation d’un régime qui s’est juré être à leur poursuite et à démanteler le cartel au régime parasitaire, partisans du moindre effort.

Pour des criminels fonciers et délinquants fiscaux, abonnés aux illimix d’exonération sur fond de chantage, l’arrivée d’un régime de rupture et anti systémique est une véritable menace à leur survie. Ainsi, leur Quotidien ayant toujours été de faire chanter le système, ils pensent que la recette demeure toujours efficace contre ceux qui menacent leur zone de confort.

Cependant cette fois ils ont titillé les cordes sensibles de notre sécurité nationale en insinuant une supposée rébellion d’un général à qui son chef suprême a donné des ordres à devoir exécuter en bon militaire. Dire que le général Kandé tient tête à son chef, c’est vouloir dire au régime que mon Quotidien d’OBSERVATEUR de la Tribune politique et sociale est une armée de pression contre ceux qui veulent rompre ma vie de parasite et de criminalité foncière et fiscale.

Hélas ! Une telle espèce de presse a fait son deuil au soir du 24 mars 2024, le même jour où disparût son généreux parrain.

A bas les maîtres chanteurs ! A bas la presse alimentaire ! A bas la délinquance fiscale !

Modou Aissa SEYE, professeur d’anglais.