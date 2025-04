Serigne Saliou Fall analyse le discours du président Diomaye

Discours du Président de la République à la Nation/Analyse de la teneur d’extrait saillant. PARTIE 1.

Base de référence :

DISCOURS A LA NATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE A L’OCCASION DU 65E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DU SENEGAL. https://www.presidence.sn/fr/actualites/discours-a-la-nation-de-son-excellence-monsieur-bassirou-diomaye-diakhar-faye-a-loccasion-du-65e-anniversaire-de-lindependance-du-senegal

Mise à niveau :

Ledit discours fut un moment exprimant, des états psychologiques, socioculturels, politico-économiques, etc. Telles considérations multidisciplinaires sont les propres étalages au Président Diomaye Faye dans un style pédagogique voire didactique. Le discours à la nation de part son importance est inscrite dans le calendrier républicain. Le contenu est attendu par le peuple destinataire des mots prononcés à cet effet, par le Président de la République : le gardien de notre constitution. Certes le contenu est dans un contexte en pleine mutation. Il intervient aussi à l’ère des TIC, vecteur inclusif de partage de l’information.

Base d’appui :

«Annonce à mes serviteurs, Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 17-18. L’essence de ce verset nous invite à l’écoute dudit discours solennel et par une lecture introspective du contenu cerner l’amplitude. Par ricochet s’invite au besoin, à l’appropriation d’une manière opportune. Ce faisant, apporter des réflexions, des idées constructives pour la réalisation. Cette approche est le sillage commun et la mesure des lignes qui suivent.

Eléments d’appréciation de l’extrait ci-dessous:

«Voilà un an déjà que nous avons entrepris de transformer profondément notre pays, en dressant avec rigueur et lucidité, un diagnostic sans complaisance de la situation économique. Même si la situation actuelle révèle des défis encore plus grands que nous devrons relever, le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité». Extraits extirpés du discours.

«D’emblée, le Président de la République a décliné la feuille de route et la vision prospective du Sénégal. En termes clairs et sans équivoque clair, le Président a exprimé sa volonté dans la prise en charge d’un Sénégal nouveau dépourvu d’externalités négatives. Particulièrement pour la catégorie vulnérable. Cette frange répartie dans tout le Sénégal est en grand nombre. Elle est porteuse d’espoir pour le présent et le futur. Dans cette option, le Président a annoncé, la mesure d’ajustement sociale à visage humain qui sied à la nouvelle donne gouvernementale. Laquelle adaptation demeure un choix de mesure à la fois structurelle et conjoncturelle. L’exercice est orienté vers le développement politico-économique et social de notre pays. Et pour une manière durable, c’est le vœu du peuple. Un Sénégal souverain, juste et prospère». Le Président Diomaye dixit. Et d’ajouter «notre ambition de rompre avec les schémas du passé, de dépasser les défis auxquels nous avons longtemps été confrontés pour faire émerger une nation résolument ancrée vers le future».

Il reste que l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe à une lecture introspective du contenu. Cette première étape est la compréhension des tenants et aboutissants quant à l’englobé du discours, du rôle et place des parties prenantes. La population est en attente de politique de bien être. En ligne de mire la jeunesse, actrice, bénéficiaire, piliers du développement sans heurt. L’emploi et l’auto emploi des jeunes et des femmes sont légitimement sollicités. La satisfaction doit demeurer une priorité élevée du gouvernement. Cette population identifiée en plus des hommes sont les forces motrices et le cœur battant de la nation. Les jeunes bras vigoureux du pays sont à la fois acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal où il fait bon de vivre dans la paix, dans un état de droit, la sécurité et la stabilité. La réponse se trouve au niveau du degré de satisfaction du peuple longtemps laissé en rade dans les politiques sociales d’élimination de la pauvreté.

Portée de l’extrait ci-après:

«… Porté par l’idéal d’un Sénégal libre, souverain, juste et prospère, les conquêtes successives de droits et de libertés ont posé les jalons d’un modèle démocratique fécond qui se renforce, de jour en jour, par le dialogue. Cette maturité démocratique permet aux divers acteurs politiques et sociaux de notre pays de s’exprimer librement, de rivaliser âprement au besoin, mais de toujours reconnaître le verdict du peuple souverain. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons tirer parti de cette force motrice pour redresser ce qui doit l’être et donner corps aux aspirations de notre peuple et aux espoirs de notre jeunesse. Extraits extirpés du discours.

Ce propos, malgré son originalité et sa solennité, n’échappe guère à cette règle de bonne gouvernance acceptée par toutes les Ecoles de Management. Il est clairement nécessaire de manager le contenu symbolique dans son contexte. Les idées exprimées doivent porter les fruits escomptés. La consommation être bien répartie inclusivement. La distribution effectuée avec une équité sociale et façon transparente au sein des bénéficiaires : les véritables ayant droit.

Au demeurant, ce qui donne succès à un discours solennel, c’est le talent de ceux qui portent en exercice le contenu. Tel doigté constitue le défi managérial majeur autour dudit discours sous orbite.

A suivre partie 2 : Les fondamentaux des extraits saillants du discours.

Serigne Saliou FALL

Expert Project Manager.

Dakar le 7 Avril 2025.