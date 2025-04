L’affaire «Sweet Beauté» refait surface…une polémique à taire définitivement

Le «Sweet Beauté» refait surface ! Depuis le début de cette semaine, le nom de ce célèbre salon fait le tour des réseaux sociaux et de la presse. En effet, c’est «Les Échos» qui a vendu la mèche. Selon le journal, un nouveau salon baptisé « Sweet Beauté » vient d’ouvrir ses portes à Ngor, plus précisément à Recasement 1, non loin de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Face à la tôlée de cette information et toutes les rumeurs qui vont avec, Ndeye Khady Ndiaye est sortie de son silence. Dans des vidéos partagées sur tiktok, elle a tiré à boulet rouge sur ses détracteurs.

«Ils auraient au moins pu prendre une photo actuelle du nouveau salon», déplore-t-elle, dénonçant une couverture médiatique qu’elle juge biaisée. Ndèye Khady Ndiaye a aussi réagi avec colère après des accusations selon lesquelles elle aurait reçu de l’argent du gouvernement. Elle a nié ces rumeurs, soulignant qu’elle n’a même pas reçu «un appel ou un merci» de la part des autorités depuis leur accession au pouvoir. La patronne du «Sweet Beauté» a précisé qu’elle n’avait pas contacté le président de la République.

Selon elle, ses commentaires sur ce sujet visaient à répondre à un membre de l’Alliance pour la République (APR) qui insinuait qu’elle avait été financée par le gouvernement. Et si elle a fait ce commentaire, c’est parce qu’elle s’est attirée les foudres de certains patriotes. Dans un extrait vidéo qui a fait le tour de la toile, elle déclarait que le pays l’appartenait et qu’il lui suffisait d’un seul clic pour avoir le Président Bassirou Diomaye Faye au téléphone. Une déclaration qui n’a pas plus chez les patriotes. D’où sa nouvelle sortie pour éclairer sa pensée.

«Certains disent que je dispose d’un passeport diplomatique mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que [Bassirou Diomaye Faye] ne m’a jamais appelé même pas pour me dire merci. Je ne compte sur personne pour évoluer et personne ne m’a jamais rien donné. Que ce soit Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, je n’ai jamais entendu le plus petit merci venant d’eux», lâche-t-elle. Pourtant, affirme-t-elle, «elle avait tout perdu à cause de son engagement dans ce projet». Pour finir, elle a déploré «le manque de reconnaissance» de son sacrifice, tout en soulignant que «certaines femmes qui n’ont pas contribué au projet ont été mises en avant par les nouvelles autorités».

«En mars 2021, j’étais au centre de tous les débats. Mais cette année, c’est comme si je n’avais jamais existé. […]. Cela n’enlève en rien mon engagement pour ce pays parce que j’ai fait tout cela par conviction. Et si c’était à refaire, je n’hésiterais pas», a-t-elle fait savoir. Cette nouvelle déclaration est un peu plus compréhensible par certains membres de Pastef. Mais ils ne décolèrent toujours pas. Ces pastéfiens estiment que Ndeye Khady Ndiaye devrait «se calmer» et se «concentrer sur son travail». Dans l’opposition on se demande qu’elle mouche a piqué la bonne femme pour qu’elle soit dans cet état d’esprit.

Après avoir défendu bec et ongle Ousmane Sonko, Ndeye Khady Ndiaye étale toute sa colère pour «ne pas être financée par la DER ni être reçue par le Président de la république Diomaye ou le PM Sonko», raillent certains opposants. Une véritable erreur de communication par celle qui a été au cœur de l’affaire «Sweet Beauté». Une affaire qui a coûté très chère aux sénégalais. Elle a été la cause de nombreux troubles et morts au Sénégal entre 2021 et 2023.

Ce qui a embrasé le pays en 2021 est parti de ce salon de massage. Des accusations de viol ont conduit a de violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts. Jusqu’à présent, personne ne peut situer les responsabilités dans ses décès. Au moment où certains députés de Pastef demandent l’extradition de Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye et toutes ses personnes qui remuent l’affaire doivent éviter de remuer le couteau dans la plaie. L’affaire «Sweet Beauté» a déjà fait son lot de victimes. Alors tous ces excités doivent se taire à tout jamais !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn