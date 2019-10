Sory Kaba, le Directeur général des Sénégalais de l’Extérieur était très attendu sur le dossier Karim Wade, après la parution de l’information faisant état de l’engagement pris par le Sénégal devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies de « réhabiliter » le fils de Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République et de « réparer le préjudice qu’il aurait subi », suite à sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). « Nous ne sommes pas dans une dynamique de compromission qui serait née de la rencontre Wade-Macky, et qui voudrait que Karim Wade soit blanchi et lavé. Ce n’est pas le cas », s’est défendu le Directeur général des Sénégalais de l’Extérieur qui était l’invité de l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche.

Sory Kaba s’explique sur la sortie du Directeur des Droits de l’Homme, M. Moustapha Kâ devant le Comité des Droits de l’Hommes des Nations unies à Genève. « Moustapha Kâ a tellement posé de conditionnalités dans son discours, qu’on ne peut pas dire qu’il y a un engagement formel de l’Etat du Sénégal ».

Thiémokho BORE