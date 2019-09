AFFAIRE KHALIFA SALL: Idrissa Diallo dément Khassimou Touré

La sortie de Me Khassimou Touré , hier, dimanche, après la grâce accordée à l’ex maire de Dakar l’avocat de la ville de Dakar dans l’affaire dite de la caisse d’avance pour faire la déclaration selon laquelle il serait le demandeur de la grâce accordée à Khalifa Sall et compagnie, ne cesse de susciter l’indignation de la part des partisans de Khalifa Ababacar Sall.

Le coordonnateur du pôle de parrainage de l’ex-édile de Dakar, Idrissa Diallo, dément les propos de l’avocat qui a révélé être le demandeur de cette grâce.

« Je regrette les propos de Me Khassimou Touré. Khalifa, d’après les discussions que j’ai eues avec lui, il n’est jamais demandeur. J’ai lu dans la presse que Yaya Bodian et Mbaye Touré allaient introduire une demande de grâce, on n’a pas dit Khalifa. Je crois qu’il ne l’a pas demandée », a rétorqué Idrissa Diallo.

« Maintenant, a souligné, le maire de Dalifor, il faut se réjouir de sa libération. Mais, ces avocats qui étaient très présents au cours du procès, c’étaient Me Khouraichi Bâ et Seydou Diagne. Ils ont dit que Khalifa n’a jamais été impliqué dans ça. Il n’a été jamais demandeur, ni ses avocats ni par lui-même. Et, ils sont les vrais avocats de Khalifa, ce sont eux qui étaient réellement dans le procès ».

Et de terminer: « Si Me Khassimou Touré dit qu’il l’a fait, peut être il l’a fait au nom des ses clients parce qu’ils ont été dans la même peine ».