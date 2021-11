Ndeye Saly Dieng Diop, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants

Affaire Miss Sénégal : La réaction du ministère de la femme et de la famille

L’actualité récente dans notre pays fait état d’une affaire présumée d’un viol suivi de grossesse sur la personne de Mademoiselle Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, avec des accusations et des déclarations diverses.

En de telles circonstances, l’état de droit appelle à les élucider afin que justice soit faite, le cas échéant, conformément à la loi. En attendant, c’est notre responsabilité collective et individuelle qui est encore interpellée au sujet de la protection et de la sécurité des femmes et des filles dans leurs différents espaces d’activité face à des cas d’agression qui sont rapportés.

Dans le cade de la prévention et de la dissuasion, j’encourage fortement les victimes de violences, quelle qu’en soit la nature, à dénoncer en vue d’obtenir réparation. Toute victime qui signale des faits de violence peut bénéficier des nombreuses mesures de protection développées par les institutions étatiques et, à ce titre, mon département s’engage à apporter tout le soutien et l’accompagnement nécessaires à toute victime qui le sollicitera.

Bien entendu, nous mettrons à profit la prochaine Campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles (25 novembre -10 décembre 2021) pour renforcer la sensibilisation dans le cadre de la poursuite de la vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie.

Madame Ndèye Saly DIOP DIENG

Ministre de la Femme, de la Famille,

du Genre et de la Protection des Enfants