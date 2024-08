Affaire ONAS : Un économiste montre la voie à Cheikh Tidiane Dieye

Invité par la SENTV dans le cadre de l’émission SEN- SHOW, Souleymane Diagne s’est livré aux questions des journalistes relatives à l’affaire Cheikh Dieng/ Cheikh T. Dièye. D’après l’économiste, le ministre Cheikh Tidiane Dièye doit démissionner pour au moins deux raisons.

La première est relative aux accuations de l’un de ses ex-proches collaborateurs, le Dr Cheikh Dieng, qui ne cadrent pas avec la philosophie qui a amené les sénégalais à porter leur choix sur eux ( jub, jubbal, jubbanti). Selon lui, la première chose à faire est de démissionner et aller déposer une plainte afin que l’affaire soit élucidée.

Avant de renchérir que le deuxième élément qui devrait pousser Cheikh T. Dièye à démissionner, c’est que sans sa démission rien ne sera mis au clair […] À le croire, Cheikh T. Dièye doit prendre son courage à deux mains en déposant une plainte contre Cheikh Dieng et que l’affaire soit réglée devant le tribunal, car il n’y a que la justice qui pourra dire où se situe la vérité.

L’économiste, repris par Dakaractu, croit dur comme fer que l’ouverture d’une enquete parlementaire devrait aider à régler ce problème à travers la mise en place d’une commission d’enquête pour édifier les sénégalais par rapport à cette affaire. « C’est un mécanisme institutionnel qui existe et que la loi prévoit pour que les parlementaires puissent contrôler l’action de l’exécutif », a-t-il évoqué. Poursuivant, il ajoute que les conférences de presse ne règlent rien, d’ailleurs quand on veut noyer une affaire, il n’y a pas meilleur moyen, alors que la justice est habilitée à entendre les deux parties sur la base des preuves, avant de pouvoir trancher.

« Je crois qu’on est en train de protéger Cheikh T. Dièye pour peut être deux raisons. La première est que Cheikh T. Dieng est un allié de la première heure et en plus il a joué un rôle déterminant dans la victoire de cette coalition, donc c’est bien possible qu’il soit protégé. » De plus, la deuxième chose, c’est lorsqu’on limogeait Cheikh Dieng, il n’a pas été entendu. Et il l’a lui-même dit. « Il a dit qu’il n’a pas été entendu dans cette affaire. Et qu’il s’agit d’un déséquilibre parce qu’avant de trancher, il faut écouter les deux parties », a-t-il renchéri.

« Je ne crois pas que l’affaire puisse aboutir… », a-t-il martelé. Avant de déclarer avoir entendu le Premier ministre, lorsqu’il recevait des artistes, dire au ministre El Malick Ndiaye, que s’il avait pris 200.000 Fcfa à midi, avant midi 30mn, il ne sera plus ministre. Et de préciser que dans le cadre de l’affaire de la direction de l’Onas, ce sont des milliards qui sont en jeu… »