Législatives…Trois larges coalitions se dessinent pour faire face à Pastef

Les prochaines élections législatives se préparent déjà dans les états-majors des partis politiques. Arrivé au pouvoir de manière inattendue, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) cherche la majorité absolue pour le président et son premier ministre. Mais ce n’est pas gagné d’avance pour les hommes de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le régime risque d’avoir devant lui une opposition prête à combattre pour des législatives anticipées.

Mardi, Ousmane Sonko avait pris la parole lors d’une rencontre avec des artistes ayant contribué à la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Le président de Pastef avait vivement critiqué une opposition qu’il qualifie de « poule-mouillée », préférant rester en retrait plutôt que de descendre sur le terrain, tout en finançant des insulteurs. Il avait aussi annoncé la reprise de ses activités politiques. L’ancien maire de Ziguinchor prépare ainsi les prochaines élections législatives. Il veut une majorité absolue pour pouvoir dérouler son «PROJET».

Mais l’opposition ne compte pas rester les bras croisés. Des hommes et femmes s’organisent pour barrer la route aux patriotes. C’est ainsi que «Takku» est né du « Bloc des Libéraux et Démocrates». Cette nouvelle coalition, fotrte de 40 partis et mouvements, veut imposer la cohabitation au régime du président Bassirou Diomaye Faye. Dans cette coalition figurent l’Alliance pour la République (APR), de l’ancien président Macky Sall, ou encore Rewmi de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. Mais le Parti démocratique sénégalais (PDS), de Karim Wade, n’en fait pas partie.

« Nous sommes en train de constituer une coalition d’obédience libérale et démocratique et cela n’exclut pas demain qu’on puisse s’associer avec d’autres forces socialistes ou de gauche pour mener une coalition beaucoup plus large. Il faut être libéral ou démocrate et être de l’opposition au régime actuel. Le PDS n’a pas encore dit qu’il était de l’opposition jusqu’au moment où nous où nous parlons. Mais des contacts avaient été établis et on verra bien ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Nous sommes en face d’une nouvelle recomposition de l’opposition. (…). L’essentiel, c’est d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale pour amener l’actuel régime en cohabitation», a fait savoir Modou Diagne Fada.

En dehors des libéraux et démocrates, un autre bloc pourrait naître de l’Alliance entre Amadou Ba et les autres partis et mouvements. L’ancien premier ministre a fait savoir qu’il traçait une nouvelle voie politique. «Notre nouvelle responsabilité, à laquelle j’appelle toutes les bonnes volontés, est de conjuguer le futur au présent en multipliant les espaces de concertation, de discussions, de débats d’idées, de projets et d’action, où se tissent une nouvelle trajectoire, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de faire la politique», avait déclaré l’ancien compagnon de Macky Sall.

Après le coup fourré de la présidentielle, Amadou Ba est condamné à tracer son propre chemin. Il ne peut plus cheminer avec les personnes qui l’ont trahi. Au sein de l’APR, beaucoup de leaders ont décidé de suivre l’ancien candidat de Benno Bokk Yakaar. L’ex PM n’aura juste qu’à finir ce qu’il a commencé à la dernière élection. Ce qui veut dire qu’il devra travailler avec des opposants de la trempe de Khalifa Sall pour avoir une opposition soudée mais aussi plus responsable que le dernier bloc.

La troisième et dernière coalition sera celle des insoumis. Un nouveau type d’opposants voit le jour. Ces hommes et femmes sont hostiles au nouveau régime. Ils ne ratent jamais l’occasion de leur tirer dessus. Il s’agit de Bougane Gueye Dany, Thierno Alassane Sall et Thierno Bocoum. Ils sont les seuls à faire face aux salves du leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Leurs attaques font mouche sur les réseaux sociaux. Une bonne publicité à la veille des législatives anticipées.

Les nouvelles autorités sont ainsi prévenues. Si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pensent qu’ils vont passer facilement l’étape des législatives, ils se trompent lourdement. De nouveaux blocs se dressent devant eux. Ils vont tout faire pour les empêcher d’avoir une majorité absolue. On risque de se retrouver avec une Assemblée composée de plusieurs groupes parlementaires. Ces nouvelles alliance peuvent fausser les calculs de l’ancien patron de l’opposition radicale !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn