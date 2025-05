«Fermer 381 organes de presse est anachronique en 2025» (Mamadou Sy Tounkara)

CNM et le « Groupe des 381 », par Mamadou Sy Tounkara

Channel New Media (CNM) a reçu sa notification par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) de la Police nationale du Sénégal de « cesser, sans délai, toute diffusion » de ses programmes. Or, CNM avait bien été reconnu par le ministère de la Communication sur sa liste des « médias conformes ». Que se passe t-il? Cafouillage au sommet ou rétropédalage?

CNM partage ainsi, bien qu’ayant coché toutes les cases, le sinistre sort de 381 organes de presse, sommés de « cesser toute diffusion » par une notification de la Police. Le nouveau pouvoir installé depuis le 02 avril 2024 a décidé de mettre tout le monde au pas. « Vous devez vous conformer aux dispositions administratives telles que comprises par le pouvoir ou vous serez effacé du paysage médiatique », est la ligne de conduite.

A quoi fait penser la Police qui notifie aux médias la cessation de leurs activités pour non conformités administratives? Tous les précédents historiques sont funestes.

La Constitution du Sénégal est pourtant claire en son article 11 : « la création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable». L’esprit de la Loi fondamentale est sans équivoque : les pouvoirs publics doivent accompagner la presse pour que « les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs » de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information soit garanties et assurées.

Sont interdits, de tous temps et en tous lieux : les fausses nouvelles, la diffamation et ce qui est contraire aux bonnes moeurs. Sont encouragés les écrits et investigations qui surveillent les différents pouvoirs et les poussent à faire toujours mieux dans la gestion de la chose publique.

Fermer 381 organes de presse est contraire à l’esprit et à la lettre de la Constitution sénégalaise; cela dégage un parfum de totalitarisme; cela délite le tissu social; cela augmente le chômage et la précarité.

Fermer 381 organes de presse est anachronique en 2025 avec les technologies nouvelles que sont les Réseaux sociaux, l’Intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Fermer 381 organes de presse, c’est être du mauvais côté de l’Histoire.

CNM et le « Groupe des 381 » survivront à cet assaut brutal et anticonstitutionnel. D’une façon ou d’une autre.

Mamadou Sy Tounkara