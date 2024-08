Dérapages au Magal : un Mara conseille Sonko…les patriotes l’insultent

Ousmane Sonko a changé les donnes au Sénégal. Il a inversé la bonne marche des pratiques. Les marabouts ne sont plus infaillibles. Ils sont mis sur le même pied d’égalité que tout le monde. On ne les vénère plus, on les insulte. Ce comportement nouveau est apparu au Sénégal pendant les manifestations de 2021. Lorsque les marabouts appelaient au calme, les militants de Pastef les insultaient pour leur neutralité devant ce qu’ils considéraient comme une injustice. Et depuis lors, les injures envers les marabouts sont devenues banales. Et lors de ce Magal, un marabout en a pris pour son grade après avoir conseillé Sonko…

« On ne touche pas à Sonko » et « on ne lui donne aucun conseil » selon ces partisans qui l’appellent « Mou Sell Mi » (le saint). Ils vénèrent Le PM. Certains prient devant son portrait et d’autres sont prêts à mourir pour lui, affirmant que leurs mères pourront engendre d’autres enfants. Ousmane Sonko n’est pas le simple chef de parti, c’est aussi le grand homme politique vénéré par une bonne partie de la jeunesse. Et il est aussi défendu comme tout autre chef religieux l’est par ses talibés. On ne s’attaque pas impunément au Premier ministre. Et un grand marabout l’a appris à ses dépens.

On a beau être l’arrière-petit-fils de Serigne Touba et petit-fils de Serigne Fallou, cela ne signifie rien pour les partisans de Sonko. Il suffit simplement de citer le nom de Sonko pour être dans le viseur des « patriotes » déchaînés. Pour eux il ne faut rien reprocher au PM et surtout ne pas lui donner des conseils car pour eux Sonko est un homme complet et béni de Dieux. Il n’a besoin de rien, surtout pas de conseils de la part de qui que ce soit. Et c’est ce qu’a appris un des petits fils de Serigne Fallou Ibn Cheikh Ahmadou Bamba…

Serigne Djily Fatha Mbacké fils Serigne Abdou Fatha Mbacké et petit-fils fils de Serigne Fallou Mbacké, a voulu simplement donner des conseils à Ousmane Sonko. Ce petit-fils de Serigne Fallou, est par ailleurs fondateur de la « fédération(sawa) sadikhina wa sadikhatih sopey Serigne Fallou mbacké », une fondation en la mémoire de son grand-père, Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), second khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. Lors du Magal 2024, il a, dans sa déclaration, donné des conseils au Premier ministre : « Sonko Na bayi dagassanté bi,té liguey ».

Le petit-fils de Serigne Fallou voulait simplement conseiller le PM de « mettre fin aux polémiques politicienne et de se mettre au travail ». Un conseil comme tous les autres. Mais mal accueilli par les partisans de Sonko qui ont abreuvé le marabout d’injures les unes plus blessantes que les autres. C’est comme s’il était interdit de « critiquer » ou de donner des « conseils à leur leader politique qui est aussi pour eux un homme saint. Xibaaru a sélectionné 10 ripostes* des « défenseurs de Sonko » au conseil du marabout…

il y a 4 heures (12:21 PM)

Vous nous emmerdez avec vos mots insensés puisque tu es maraboutoune tu te permets de dire âneries petit con suivi que par des cons de ton espèce. Basta.

il y a 3 heures (12:36 PM)

Yaw nopil biniouy torokhal sonko fo nékkone. Il faut avoir subi ce qu’il a subi pour le juger.

il y a 3 heures (12:58 PM)

Pas un mot aux attaques sans » état de grâce » des Hurleurs Politiciens quotidiens contre Sonko qui pourtant était très silencieux depuis sa nomination au poste de PM. Les Mara déguisés de l’ancien régime.

il y a 2 heures (13:37 PM)

Ce que tu appelles dagassanté mo saf sénégalais Serigne bi. SONKO loumou déf dagane na

il y a 4 heures (12:22 PM)

Serigne bi dans un vrai pays musulman tu ne seras qu un simple fidèle vous beneficiez du aura de votre grand père

il y a 3 heures (12:26 PM)

Ils se croient tellement forts qu’ils peuvent se permettre d’attaquer Sonko de front. Ils croient qu’on a oublié qu’ils avaient gardé un silence coupable lorsque Macky Sall tuait les patriotes et brutalisait ce pauvre garçon. devenu aujourd’hui premier ministre. Sonko doit aller prendre une petite leçon au Mali sur la manière dont Assimi Goita à réduit au silence le tonitruant imam Dicko qui se croyait sorti de la cuisse de Jupiter.

il y a 3 heures (12:33 PM)

Ah, ces toog mou dox !!! Sonko et Diomaye doivent comprendre que l’avenir de notre pays n’est pas de vendre l’Etat aux marabouts mais de vendre à l’Etat les marabouts. Nous avons élu Sonko pour qu’il sépare l’Etat de la religion car l’Etat est l’Etat de tous les sénégalais et non d’une partie des se égalais, fussent ils les plus bruyants tonneaux vides.

il y a 3 heures (12:57 PM)

Il y a le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président du Pastef Ousmane Sonko. Ousmane Sonko Président du pastef daye dagassante bamou saf SAP. Ousmane sonko premier ministre date liguey. Pourquoi on laisse ces énergumènes insulter à longueur de journée ?

il y a 3 heures (13:00 PM)

Tous ces marabouts doivent garder le profil bas. Tous avaient soutenu et voté Amadou BA. Vaincus ils veulent donner des leçons qui ne seront jamais apprises.

il y a 2 heures (13:26 PM)

Il est malade ce petit soit dit marabout

Fini les privilèges decl argent facile quitter touba venir à dakar quémander dans les cabinets ministériels. C est fini ça

Il faut aller remuer vos grosses de gordjiguene aller travailler dans les champs de arachides comme le font les vrais petits fils de Serigne bamba

Sonko n’est pas ton égal et ferme ta gueule puante…Gros porc puant

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn

*source riposte SW