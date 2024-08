Magal : Sonko normalise avec Touba…le Palais fausse tout

Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) répare les erreurs de ses partisans. Ousmane Sonko remet de l’ordre dans ses relations avec Touba lors du Magal 2024. Les religieux de cette ville sainte en ont vu de toutes les couleurs quand les patriotes étaient dans l’opposition. Et aujourd’hui, les relations sont au beau fixe. Mais une note venant de la présidence de la République risque de rendre cette mission très difficile. Une décision prise au Palais a mis certains Mourides dans tous leurs état en cette période de Magal.

Touba est devenu le lieu de convergence de tous les musulmans. La communauté Mouride célèbre le Grand Magal de Touba. Cet événement occupe une place importante pour cette communauté. Il marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. «Le motif de mon départ est que DIEU avait voulu élever mon rang et faire de moi l’intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure», a affirmé le fondateur du Mouridisme. Un événement déclaré même jour férié depuis l’année 2012.

Au moment où les Mourides sont dans la ferveur du Magal, une note de la présidence a failli tout gâcher. En effet, la Commission d’organisation du Magal avait sollicité à la présidence de la République, une demande de prise en charge des hôtes à l’hôtel King Fahd Palace. Une demande qui ne sera pas satisfaite. Dans un courrier daté du 31 juillet, adressé au président de cette commission, la présidence de la République a regretté « ne pas pouvoir honorer la requête» à cause d’un état des lieux qui est en train d’être mené dans le cadre d’une meilleure gestion desréceptifs hôteliers.

«La présidence de la République, dans le but de rationaliser ses dépenses, a adopté une nouvelle doctrine de gestion et un état des lieux est en train d’être mené au niveau des réceptifs hôteliers pour une meilleure gestion», lit-on dans le courrier qui porte la signature du directeur des moyens généraux, Cheikh Oumar Diagne. Un refus qui n’a pas ravi les Mourides. Selon certaines indiscrétions, les membres de cette communauté se seraient même organisés pour prendre en charge les hotes de Serigne Mountakha Mbacké Bachir. Une très mauvaise politique au moment où le nouveau régime tente de parfaire ses relations avec les religieux.

Les visites du président Bassirou Diomaye Faye (après son installation, lors de la journée de l’arbre et en prélude au Magal) ont permis de faire baisser la tension. Pour beaucoup d’observateurs, c’est une nouvelle page qui s’ouvrait entre Touba et le parti Pastef. Ce parti en a fait voir de toutes les couleurs aux religieux. Des personnes se réclamants de ce parti ont tenu des propos discourtois en l’endroit des Khalifes généraux de Touba et Tivaouane. Le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké n’avait pas été épargnés. Raison pour laquelle beaucoup s’était éloigné de l’ancien maire de Ziguinchor.

La dernière visite du premier ministre confirme cet état de fait. Touba a grandement ouvert les portes à Ousmane Sonko malgré tout ce qui s’est passé. «Je ne ferai que vous inciter à davantage rendre grâce à Dieu. Rares sont les élus de Dieu qui n’ont pas traversé des calvaires. Et vous avez vécu ces situations dans la dignité. Les Sénégalais ont placé un grand espoir sur vous et cela vaut son pesant d’or. Il faudra oublier le passé et ses travers et affronter l’avenir.

Serigne Saliou avait dit que là où balancent les cœurs des condisciples mourides, c’est là-bas que se situe Serigne Touba. Je le rappelle qu’aussi l’avoir entendu demander à Wade, fraîchement élu, de ne pas regarder dans le rétroviseur et de s’occuper des autres concessions religieuses du Sénégal au même titre que Touba», a lancé le porte-parole du khalife à Sonko.

Alors pourquoi au lendemain de cette visite, on refuse à Touba un tel faveur ? Cheikh Oumar Diagne a-t-il eu l’aval du président et de son premier ministre avant de prendre une telle décision ? Autant de questions qui risquent de polluer les efforts du nouveau régime. Quoique l’on puisse dire, la réponse servie par le Palais n’est pas élégante. Comme l’a si bien dit Madiambal Diagne : «L’élégance aurait commandé de ne pas répondre, si tant qu’il n’y a pas volonté de satisfaire cette demande».

En corrigeant la lettre truffée de fautes venues du Palais, Babacar Gaye n’a pas manqué de souligner un fait qui pousse à réfléchir sur ce refus. «Monsieur Oumar Diagne qui avait traité les Chefs religieux de Touba de blanchiment d’argent sale, n’est-il pas en train de confirmer son aversion pour l’Islam confrérique que combattent ses condisciples ? Qui plus est, il a passé beaucoup de temps à brocarder la confrérie Mouride.En tout cas, les arguments avancés dans sa lettre me semblent procéder d’une légèreté inexplicable», a écrit le libéral dans une publication sur sa page Facebook.

Avec ce Magal brocardé par Mr Oumar Diagne du Palais, nous voilà répartis pour une nouvelle semaine de polémique !

Aliou Niakaar Ngom de xibaaru.sn