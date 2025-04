Bakary Sega Bathily : «Notre objectif est de voir Ousmane Sonko président de la République»

Lors de son passage dans l’émission « Jury du Dimanche » (JDD) sur I-radio, ce 6 avril 2025, Bakary Séga Bathily, Directeur général de l’APIX, a clairement exprimé son souhait de voir Ousmane Sonko accéder à la présidence de la République du Sénégal. « Tous les membres du parti, tous les Sénégalais ont pour objectif de voir Ousmane Sonko président de la République. Quand Dieu le décidera », a-t-il déclaré, soulignant que cette ambition remonte à la création du parti Pastef.

Le Directeur général de l’APIX a précisé : « Notre objectif reste de faire d’Ousmane Sonko le président de la République. C’est ça la dimension qu’il faut dans l’approche, dans ce qu’apporte Pastef comme nouveauté. Ce que nous savons accepter les signes du destin. Et je pense que nous le mesurons ».

Concernant le président actuel, il a souligné : « Aujourd’hui, le Président Bassirou Diomaye Faye occupe pleinement sa position de président de la République et c’est Ousmane Sonko qui l’a installé en tant que président de la République. Vous l’avez vu hier, comment il assure et rassure ça, c’est la dimension du président de la République ».

M.Bathily a conclu sur une perspective à long terme : « Les autres aspects qui sont liés beaucoup plus à des aspects politiques, nous en tant que militants, en tout cas dans notre monde politique, c’est de voir Ousmane Sonko à la tête de notre pays. Ça peut se faire dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, en tout cas, on attend, et on prie aussi pour que Dieu le réalise ».