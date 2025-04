Le «PROJET» traîne…Des urgences résistent à Diomaye-Sonko

Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont écoulé leur première année de gouvernance. Issus du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), ils ont vendu aux sénégalais un véritable «PROJET» de développement. Mais un an après la prise de pouvoir par les patriotes, certaines urgences résistent toujours. Les nouvelles autorités semblent ne pas avoir toujours le contrôle.

Le Sénégal a célébré la 65 édition de la fête de son indépendance le 4 avril 2025. Après le premier défilé sous son magistère, Bassirou Diomaye Faye a accordé un entretien à la presse sénégalaise. C’était l’occasion pour les journalistes invités de l’interpeller sur différents segments de l’actualité nationale. Sans surprise, la question de l’emploi des jeunes s’est invitée au débat. Les chiffres ne sont pas en faveur du pouvoir actuel. Et ils contredisent aussi Macky Sall qui avait promis, en 2019, qu’un (1) million de jeunes auraient des emplois.

Au Sénégal, les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation représentent 34,4% de cette tranche d’âge. Ce taux est plus élevé en milieu rural (43,8%) qu’en milieu urbain (27,5%), et affecte davantage les jeunes femmes (43,0%) que les jeunes hommes (25,9%). Une situation que Bassirou Diomaye Faye veut redresser . « L’emploi des jeunes est une préoccupation majeure du gouvernement, clame-t-il d’abord, avant de poursuivre. Le gouvernement ne peut pas à lui seul absorber la demande d’emplois dans un pays où la moitié de la population a moins de 19 ans, et où 75 % ont moins de 35 ans », assure le Chef de l’Etat.

Qui explique par ailleurs que « De nombreux jeunes sont sans emploi faute de formation professionnelle, ce qui les rend difficilement employables ». Il entend ainsi changer la situation en instaurant plusieurs offres de formation afin de permettre aux jeunes d’avoir une qualification, ce qui facilitera l’employabilité. Pour ce qui est de l’emploi des femmes, il a notamment rappelé le lancement dans les prochains jours de la phase 2 du programme PAVIE de la DER, avec une dotation d’un montant de 107 milliards de FCFA. Cela permettra une autonomisation économique des femmes.

Mais faut dire que ces assurances du président n’ont pas eu un grand impact chez les jeunes. Le mal est toujours là. Et beaucoup d’entre eux attendent toujours là solution miracle pour sortir de la galère. Pour ne pas leur faciliter les choses, certains ministères et directions ont procédé à de nombreux licenciements. Ce qui ne fait qu’accroître la liste des jeunes qui ne sont pas sans emplois. Face à l’urgence, le nouveau régime doit hâter le pas. Les jeunes placent beaucoup d’espoir en Diomaye et Sonko.

Un an après la prise du pouvoir par le président Bassirou Diomaye Faye, la question migratoire demeure un véritable problème. Il ne se passe plus un seul jour sans que des jeunes tentent de rejoindre l’Europe par la mer. Le jour de la Korité, un convoi a été interpellé par la marine. Ainsi 92 migrants ont été stoppés dans une zone insulaire dans le centre-ouest du pays. Un énième départ qui démontre la situation actuelle. Situation dont le président Bassirou Diomaye Faye est conscient.

« À mon arrivée au pouvoir, compte tenu de l’espoir suscité et du rôle déterminant joué par les jeunes dans mon élection, je m’attendais à une accalmie sur le front de la migration irrégulière », a regretté dans un premier temps le Chef de l’Etat. Néanmoins, cela ne constituera pas une source de découragement pour celui qui a maintenant passé un an au pouvoir. « Nous avons besoin d’une réponse systémique, et la première étape consistera à offrir à ceux qui souhaitent rester dans le pays non seulement des opportunités d’emploi, mais surtout les compétences nécessaires pour s’insérer durablement dans le marché du travail », a-t-il fait savoir.

Depuis plusieurs années, la question migratoire est au cœur des problématiques de plusieurs pays africains. Le Sénégal n’y échappe évidemment pas. On a notamment eu plusieurs candidats à la migration qui sont morts et des pirogues arrêtées avec des centaines de personnes. Tous les régimes passés n’ont pas réussi à régler le problème. Les jeunes attendent de Diomaye qu’il soit l’exception à la règle.

