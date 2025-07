Décès de Serigne Issa Touré : Ce que révèle l’autopsie

La polémique entourant la mort de Serigne Issa Touré est loin de s’estomper. Et pour cause. L’autopsie ordonnée par le parquet de Rufisque et pratiquée vendredi à l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff n’a pas permis de déterminer les causes de sa mort.

Selon Seneweb, le rapport médical fait état d’un « décès de cause non explicite ». D’après le médecin légiste, Serigne Issa Touré est mort depuis des semaines. Il n’a constaté aucune fracture sur lui.

Porté disparu depuis plusieurs semaines, ce guide religieux a été retrouvé sans vie, le mercredi 23 juillet 2025, dans la commune de Bambilor. Son corps était en état de décomposition très avancé, contrairement à certaines sources.