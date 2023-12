Affaire Oumar Sall : La position tranchée de Serigne Modou Bousso Dieng

Serigne Modou Bousso Dieng, invité lundi de Rfm Matin, n’a pas été tendre avec le prêcheur envoyé en prison pour offense à la communauté Tidiane du Sénégal. « Oustaz Oumar Sall togne katla, Il a affaire avec la justice, c’est une affaire de droit commun, ne mélangeons pas les pinceaux, la religion n’y est pour rien. Il faut que la loi s’applique rigoureusement pour que ça serve de leçon », a martelé le guide religieux.

Le coordonnateur de la Cifare a aussi pourfendu ce mouvement fondamentaliste de réforme se réclamant de l’islam sunnite connu en Arabie saoudite et dont Oustaz Oumar Sall et Cie se réclament. Leur ignorance et leur méprise des textes, notamment les pratiques du prophète et de ses compagnons, coulent de source.

Pour le complot contre les confréries, le guide religieux imperturbable, rappelle que l’œuvre des anciens est immuable et l’ancrage des Sénégalais à leurs guides incommensurable. Mais n’empêche, prévient-il, la politique s’en mêle, même si ces fossoyeurs sont minoritaires, on doit toujours rester vigilants, rapporte Senego.

Sur l’intervention du khalife de Touba dans le dossier judiciaire opposant le collectif international des Talibés Cheikh au prêcheur Oumar Sall, Serigne Modou Bousso Dieng est on ne peut plus clair : « Que fera Serigne Mountakha contre un calomniateur de Cheikh Tidiane Cherif ? Serigne Touba a rendu un vibrant hommage à Cheikh Ahmed Tidiane Cherif . Donc, celui qui l’attaque attaque tous les musulmans. Ps de place à la médiation », en allusion aux arabophones qui ont rendu visite au Khalife de Touba pour la libération de Oustaz Oumar Sall.

Pour rappel, le prêcheur a été arrêté depuis le 17 novembre et placé sous mandat de dépot suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et associations affiliées à la Tariqa Tidiane. On lui reproche de s’être attaqué aux fondements de la Tariqa Tidiane et à ses guides.