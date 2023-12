Khalifa Sall dénonce les blocages de son cortège

En tournée à Matam, le cortège du leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall a été « brusquement stoppé » par la gendarmerie. L’ancien maire de Dakar dénonce une démarche sélective et dit se soumettre à la décision de l’autorité administrative. « Nous sommes des gens suffisamment responsables. On a subi quelques tracasseries et quelque contrôle. Ce qui est important, c’est qu’on ait nos activités. La gendarmerie nous a notifiées d’une décision du préfet de Matam. Nous sommes tellement conscients de la sensibilité du contexte de la situation que nous sommes restés dans les clous comme on dit en termes de respect des règles et de la loi », a-t-il déclaré au micro de Rfm.

Le leader de Taxawu Sénégal n’a pas manqué de dénoncer la décision du préfet. Khalifa Sall a décidé par la suite de faire le reste de son trajet à pied avec ses collaborateurs et sympathisants. Selon la RFM, les autorités administratives expliquent leur décision par le fait qu’aucune demande n’a été déposé par Taxawu Sénégal.