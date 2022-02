Affaire passeports Diplos : Les députés jugés devant le tribunal correctionnel

Le juge du 2e cabinet a encore rejeté la demande de remise en liberté provisoire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, inculpés et écroués pour trafic de passeports diplomatiques. Selon Libération, les mis en cause seront jugés devant le tribunal correctionnel. Ils ont été renvoyés devant cette instance en même temps que El Hadji Diadje Kondé et Sadio Dansokho. Ils sont visés pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées.