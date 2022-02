Serigne Mbaye Thiam : « Le PS est la deuxième force politique après l’APR »

La participation du Parti socialiste aux élections territoriales du 22 janvier a été évaluée par le secrétariat exécutif national qui s’est réuni au siège du PS ce vendredi. Et le PS tire un bilan positif de ce scrutin.

« Si nous raisonnons en termes de parti et non en termes de coalition, le Parti socialiste vient en seconde position après l’Apr qui est le parti au pouvoir et passe pour la deuxième force politique tous partis confondus en termes de présence dans les communes. Je ne parle pas en termes de coalition parce que les résultats des coalitions sont à désagréger en parti politique” », dit Serigne Mbaye Thiam.

Le socialiste de rajouter : « Le PS a perdu des positions en termes de communes mais on a des socialistes à la tête de 23 communes, des centaines de communes avec des socialistes dans le bureau des conseils et trois départements et des conseillers départementaux”. Il ajoute que “le parti peut mieux faire et fera une analyse plus inclusive et plus ouverte de la question avec l’ensemble des militants de base dudit parti ».

Serigne Mbaye Thiam, repris par Seneweb, a par ailleurs expliqué que « les responsables du parti qui ont participé à ces élections y sont allés avec trois listes. Il y a BBY, le Parti socialiste parce qu’on avait tenu à déposer une caution pour permettre à des camarades avec les désaccords au niveau de la base à aller aux élections avec notre bannière, il y a aussi des camarades qui sont allés aux élections sur des listes de coalitions, autrement dit des listes parallèles ».